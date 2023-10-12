2024大選進入倒數，去年10月剛成立的台灣麻將最大黨12日宣布投入全國性立委選舉，在北中南東共推出10位區域立委及3位不分區立委參選人。台灣麻將最大黨主席郭璽表示，除了要貫徹爭取麻將除罪化及照顧長輩的創黨理念外，也要為合法麻將產業所遇到的不公平對待發聲。

此次台灣麻將最大黨提出10位區域立委參選人，包括基隆市張世昌、台北市大同士林區謝尚衡、台北市萬華中正區張華特、台北市信義松山區方定瑜、新北市土城三峽區張哲源、苗栗縣海線洪鈺翔、彰化縣第二選區鄒伊忠、台南市新市永康新化區何力泓、高雄市左營楠梓區郭璽、台東縣平地原住民潘彥睿。

另外，麻將最大黨也推出3位不分區立委參選人，分別是高雄長庚醫院大腸直腸外科主任盧建璋、台南出身的專業建築師張嘉玲，以及高雄市清華荷社會福利慈善事業基金會副執行長吳庭萱。

麻將最大黨指出，他們這次立委選舉的主要參選政見為積極推動「65歲以上住民，在公開合法場所打麻將輸贏新台幣1000元以內，應該視為符合刑法第266條第3項賭博罪但書的規定，排除該條文處罰。」公投連署並通過公投，拿回人民應有的基本權利。

並且積極推廣長者參與正當麻將休閒活動，預防長者失智症，減輕年輕人照護負擔，降低國民健康保險醫療負擔。另外，積極替麻將休閒同業爭取成立「麻將休閒業」業別，讓行業受政府正視與管理，宣導麻將休閒館為國人娛樂場所，導正國人對麻將休閒館與賭博畫上等號的偏見。