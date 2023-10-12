蔡康永為王心凌的新專輯作導聽。（天晴娛樂提供）

王心凌新專輯《BITE BACK》一上架就奪下串流平台冠軍，昨晚特別舉辦「新專輯解謎導聽夜」直播，由蔡康永為專輯作導聽，從中挑選5首抒情歌曲，分享他對於歌曲的獨特見解，提到〈忘了說，你已經很好了〉是專輯中的療癒之歌，蔡康永直呼當初聽到這首歌很感慨，甚至快要流淚。蔡康永金句連發，引起王心凌以及觀眾共鳴，吸引超過725萬人聆聽。

蔡康永表示這是他第一次接下為專輯導聽的工作，主持人Gigi好奇當初答應的原因，他笑回：「一定要爭取到能夠搶先聽到這張專輯的機會啊！」讓王心凌受寵若驚，他接著說：「其實是因為心凌這陣子的表現讓我太驚豔了！」表示近期感受到王心凌不斷勇於挑戰自我而引起他的注目，很開心可以與她一起分享新專輯。

〈對賭〉是荒井十一為王心凌量身定做的抒情歌曲，講述對於人生和選擇的態度，如同她20歲選擇當歌手、去年選擇參加《乘風破浪》、今年選擇在新專輯和演唱會兩頭燒之際去做鼻竇引流手術，蔡康永與王心凌聊起面臨人生各種選擇的勇氣，2人都認為無論事情是好是壞，都必須親自試過才知道，而事情的好與壞也都將會成為養分。蔡康永說：「對賭是需要勇氣的，而這些勇氣的來源就是不要避開任何情緒。」並表示：「如果我們要過個豐富的人生，最好是不要錯過人生每一個情緒。」

蔡康永也好奇王心凌是否有過後悔的「對賭」？王心凌直言「選了就不會後悔」。此外，聊到搖滾之王伍佰相隔18年再度為她寫下的歌曲〈最想你的〉，蔡康永表示這首歌曲很有趣，而他認為這首歌最重要的是在提醒著我們「就是現在」，專注眼前現在正在發生的事情。〈人間遇見〉將戲曲元素融入R＆B的曲風，內容可以與〈對賭〉相呼應，同樣在講人生際遇，但卻是笑看人生無常，蔡康永表示：「後悔、遺憾是重要的感覺，是我們活下去的動力。」