為迎接重陽節，新北市立圖書館規畫一系列銀髮族相關活動。（新北市立圖書館提供）

重陽節將至，新北市立圖書館板橋江子翠分館邀阿公阿嬤逗陣唱歌仔戲、看台語電影、唱台語歌；蘆洲集賢分館則將圖書館打造成「柑仔店」，讓銀髮長者重溫古早回憶；另有銀髮長者專屬的樂活閱讀講座，希望透過「舊回憶‧新體驗」的方式，讓阿公阿嬤可以藉由休閒、社交活動，擁有健康、快樂、學習的銀髮新生活，重陽節系列活動即日起免費開放報名。

新北市圖10月推出一系列復古懷舊風重陽活動，板橋江子翠分館與國立傳統藝術中心及台灣藝術大學合作，邀阿公阿嬤作伙來看台語電影、唱台語歌，學唱歌仔戲，10月14、15日 「咱來看台語電影—辛奇導演與台語片的黃金歲月」；10月21日、22日「鬥陣來學歌仔戲—從通俗歌曲到歌仔戲的表演藝術」；10月28日、29日 「做伙來唱台語歌—台語電影歌曲和臺語歌手介紹」。

蘆洲集賢分館則在圖書館內布置好玩又好吃的「柑仔店」，古早味零食和童玩，讓長輩可以回味美好童年，10月16日起至31日止，借閱5本書，可免費抽古早味零食及童玩體驗。新店分館則推出樂活閱讀講座，10月17日邀請高齡85歲的不老騎士謝正寬分享「要活就要動」的養生秘訣；10月24日 則與台北慈濟醫院合作推出銀髮專屬的養生講座，教大家如何長壽又健康。

新北市圖館長王錦華表示，高齡化時代到來，為了讓銀髮族擁有健康快樂的老年生活，圖書館除了設置銀髮族專屬的「樂齡專區」，也特別針對銀髮族的需求，結合休閒、樂活的概念，為銀髮長者量身規畫多元化的樂齡學習體驗活動，讓銀髮長者可以依據自己的興趣及喜好，選擇適合自己的活動及課程，透過輕鬆愉快的學習，活到老，學到老，讓圖書館成為銀髮族新的休閒場所。