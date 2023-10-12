雲林良品-瑞春醬油阿甘薯叔聯名禮盒獲選金馬60伴手禮，雲林縣長張麗善今(12)日上午親率瑞春醬油副總經理鍾政達、阿甘薯叔海外副總經理張格焚等19間產業代表，以及縣府農業處長魏勝德、縣農會總幹事陳志揚、林內鄉農會總幹事黃國洲、西螺鎮農會總幹事廖錦富、口湖鄉農會總幹事呂惠玲、水林鄉農會總幹事黃綉蘋及東勢鄉農會總幹事丁介郁等前往台中市林皇宮，參加「女力發威市首聯談-金馬60聯名商品揭露記者會」，進行互相交流觀摩，提升雲林品牌競爭力。

雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠與台中市政府副秘書長賴淑惠等4位女性縣市首長，首次合體發表第60屆金馬獎聯名伴手禮，暢談城市獨有特色及農業品牌轉型，現場氣氛歡欣而熱絡。

張麗善攜手3女力縣市長發表金馬60伴手禮，暢談城市獨有特色及農業品牌轉型。（圖／雲林縣政府提供）

由雲林縣、南投縣、嘉義市、台中市四縣市合辦記者會中共揭露五款極具城市代表性的金馬聯名商品，包含雲林良品-瑞春醬油阿甘薯叔聯名禮盒、品味南投-草屯農會一口宜口洄慕米商品禮盒及嘉市好店林聰明沙鍋魚頭沙茶醬禮盒、台中市農業局霧峰農會荔枝蜂蜜酒禮盒、台中原創-大甲的阿聰師芋泥奶酪蛋糕。此外，為落實教育扎根，此次亦邀請國立臺中科技大學、明道中學、西螺農工等師生共同創作，以巧思及濃厚感情設計專屬金馬60的包裝與口味。

中投雲嘉聯合舉辦記者會，揭露五款極具城市代表性的金馬聯名商品。（圖／雲林縣政府提供）

中投雲嘉聯合舉辦記者會，揭露五款極具城市代表性的金馬聯名商品。（圖／雲林縣政府提供）

張麗善縣長說，金馬獎為亞洲最大文化盛事，雲林良品很榮幸連續三年第58、59及60屆都能榮獲青睞入選為貴賓伴手禮，讓海內外入圍者感受最道地台灣味。前年入選的是古坑咖啡，去年是口湖烏魚子，今年則是瑞春醬油阿甘薯叔聯名禮盒；透過黑豆契作穩定製作醬油材料的品質，加上充足日曬每日超過4小時的純天然釀造，釀出又醇又香又濃的瑞春醬油，加上西螺農工團隊給予的創意設計，結合人生不同階段給予不同的代表風味:20白蔭油-自由的勇氣、30蒜蓉-三十而立的微嗆、40咖啡-甘而微澀、50洋蔥-回味人生多少洋蔥? 60茶釀-邁向卓越，再加上地瓜的故鄉-水林鄉的特產加工製成的地瓜脆薯，組合為極具特色的「春響甘露」禮盒。

張縣長說，文化、農業與觀光一直是城市推動密不可分的環節，本次「女力發威-市首聯談-金馬60聯名商品揭露記者會」，四位首長首次合體共同發表金馬聯名商品，除將今年度揚名海內外的金馬獎貴賓禮品介紹給大家，更希望藉由這樣盛會的舉辦，展現雲林、南投、嘉市、台中的多元品牌，提升四個城市農產品精品理念，期待透過品牌跨界合作，讓更多人認識且認同在地品牌，提升農業的實質收益。

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