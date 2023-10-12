面對別人的過錯，有些人一笑泯恩仇，輕易就能原諒，但也有人雖然表面上風平浪靜，但會記一輩子。《搜狐網》運勢專欄就點名3星座最愛記仇，儘管嘴上說沒關係，但內心恨得牙癢癢，一旦逮到機會就會施以報復。

▍天蠍座

天蠍座內心敏感，對外防備心強，所以很難輕易相信別人。面對別人惡意得罪，天蠍座往往有仇必報，不過並非當下就選擇發難，而是會極力控制自己的情緒，裝作一副風平浪靜的樣子，但其實早已把對方拉近黑名單，再也不願有任何交集。

▍金牛座

金牛座為人低調內向，從來不會主動去招惹別人，儘管他們總給人一種憨厚老實的感覺，但其實金牛很有想法，也很有實力，只是不想刻意顯露出來。但這不代表面對別人的惡意，金牛就會逆來順受，相反地一旦踩到他們的底線，金牛就會將對方拉入黑名單，老死不相往來。

▍水瓶座

水瓶座善於交際，加上智商高，能應付各種複雜的人際關係，不會身陷其中。雖然水瓶看似隨和好相處，但其實私底下很愛記仇，雖然對面他人的惡意，水瓶當下會隱忍不發，但日後絕對會想方設法報復反擊，絕對不會任由別人白白欺負。