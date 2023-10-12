隨著2022杭州亞洲運動會精彩閉幕，2022第4屆杭州亞洲帕拉運動會(以下簡稱亞帕運)將於10月22日至10月28日接續登場，我國亞帕運代表團總計94位選手將延續亞運代表團奮戰精神，站上國際舞台，為自己、為國家爭取最高榮耀。

本屆我國代表團參賽種類包括田徑、羽球、游泳、射擊、桌球、柔道、跆拳道、地板滾球、健力、射箭、輪椅籃球、輪椅網球、輪椅擊劍及圍棋等14種運動種類，其中跆拳道、輪椅擊劍及圍棋等為首度參賽，現各代表隊集訓均已進入最後調整階段，後續將分3梯次於10月15日、18日及20日搭乘直達航班前往杭州，全團選手及教練將搭乘豪華經濟艙及商務艙機位，以降低搭機勞頓爭取佳績。

而在集訓期間，教育部體育署呂宏進組長、中華帕拉林匹克總會宋玉麒秘書長及訓輔委員等，也特別前往各代表隊訓練地點關心，以了解需求適時提供優化服務，並贈送蘋果禮盒，祝福代表團參賽平安，各選手教練辛勤訓練均有好的結果。

體育署表示，國際身心障礙運動已朝高度競技發展，自108年起與中華帕拉林匹克總會攜手，啟動選手長期備戰及潛力新秀培育計畫等，並優化培集訓資源挹注，本次參賽94位選手中，有6位選手學籍屬高中階段，分別是田徑吳宜容、游泳姜曼羚、桌球陳柏諺、黎懿亞、羽球吳宇嫣和圍棋紀品慈，可說初步已見培育成果，期待代表團在經驗傳承的共好氛圍下，各個選手均能突破自我，並能享受比賽。

中華帕拉林運動總會會長穆閩珠說，這次代表隊有兩多一強，選手多、參賽種類多以及平均實力強，桌球、羽球和田徑是傳統強項，這次將是代表隊的奪牌希望，而首次參賽的圍棋也不錯，可望大放異彩，希望國人能多用行動力支持選手，為他們加油打氣。