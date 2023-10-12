潛艦國造爭議近日持續延燒，潛艦專案召集人、前參謀總長黃曙光也成為國民黨質疑應調查的嫌疑人之一。對此黃曙光的妹妹、台北市前副市長黃珊珊12日也在臉書上發文，表示黃家三代一輩子都在保衛國家，不容汙衊；國民黨立委參選人徐巧芯則表示，大家都可以理解「兄妹之情血濃於水」，但公共事務上還是要就事論事、一碼歸一碼，黃曙光應該親自出面說清楚。

黃珊珊12日上午在臉書上發文力挺兄長黃曙光，表示哥哥一生清廉、為國奉獻，不眠不休、忍辱負重完成潛艦國造的重要任務，前段期間還曾因各種黑函抹黑，遭到國安及調查單位調查，「連我的帳戶都遭到調查。」黃珊珊說，黃家三代共有十二個職業軍人，一輩子都在保家衛國，不容污衊，「這不只是在為家人說話，也是在為無數克盡職守的軍人說話。」

對此徐巧芯12日下午受訪時表示，兄妹之情血濃於水，這是每個人都可以理解的，但是在公共事務上，還是要就事論事、一碼歸一碼。徐巧芯直言，她不覺得黃珊珊會了解黃曙光的一舉一動，尤其潛艦國造本來就涉及機密，除了黃曙光本人能夠說清楚之外，任何他的至親或是友人，都沒辦法替黃曙光代答這個問題。

徐巧芯說，黃曙光已經是成年人，且身兼國安會的諮詢委員以及潛艦小組的負責人，涉及到潛艦國造的相關爭議，當然應該要由黃曙光本人親自出面說明清楚，而不是任由自己的妹妹代為發聲。