巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上周六自地中海沿岸加薩走廊（Gaza Strip）突襲以色列，以國全面回擊，雙方交戰至周四（12日）進入第6天，各國掌握公民滯留與失蹤遇害狀況逐漸明朗，營救成了當務之急。美國國務院周三表示，美國公民至少22人喪生、17人失蹤。曾任聯邦調查局幹員人士透露，本次營救非比尋常，頭號因素是人質受困激戰區；再者，哈瑪斯內有眾多小團體，人質在誰手上、扣押原因都讓情況更加複雜，此外，與哈瑪斯談判難度高，救援行動恐釀更大傷亡。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）周三說，這次與任何其他典型人質事件不同，「這是一處激戰地區，因此更難獲取可供採取行動的詳細資訊，任何營救人質的嘗試之舉，風險也高出許多」。柯比周三向媒體說明，已知失蹤的17名美國人之中，據信遭哈瑪斯扣住的人數「非常少，可能屈指可數」。

居住在以色列的美國公民表示，家人成了哈瑪斯的人質。

這些下落不明人士多有以色列、美國雙重國籍。以色列當局認為受困於加薩地區的人質多達150人。

美國官員表示，哈瑪斯由眾多且經常彼此競爭的小團體與民兵組成，均於加薩地區活動，讓情況更錯綜複雜，美方制定營救計畫前須釐清可能是哪些分支以何種理由扣住人質。

曾任聯邦調查局（FBI）人質談判員的安德魯（Phil Andrew）表示，目前尚不清楚這些人遭劫持原因與劫持者身分，「他們來自哈瑪斯內的小團體或隸屬於主幹？劫持人質是為了談判嗎？這些都還不清楚但樣樣影響我們的因應手段，此刻無法臆測」。

美國國務卿布林肯12日飛抵以色列。（路透）

美國官員透露，人質事務副特使吉倫（Steve Gillen）周三隨國務卿布林肯（Antony Blinken）趕赴以色列。在以色列的FBI與五角大廈人員支援以色列特種部隊，國務院、國安會、FBI組跨部門小組持續接收相關訊息。FBI重大事件回應小組（Critical Incident Response Group）向人質家屬索取可靠訊息，並幫助家屬做好準備，在接獲劫持者或人質發訊來電時可妥善因應。

曾任FBI幹員的卡普蘭（Stuart Kaplan）表示，若確認有美國人質仍活著，很可能會有哈瑪斯成員在場埋伏並設計狀況，貌似能執行逮捕與救援，哈瑪斯成員可能暗中拍攝過程，加重殘忍血腥程度後從另一角度呈現，「彷彿我方未經評估風險而犯了錯誤，害得無辜人質死亡，我最擔心的就是這個」。

卡普蘭說，一般人質事件有讓步空間，例如用金錢換取人命，但哈瑪斯要的只是大規模毀滅：「哈瑪斯唯一目的是殺掉以色列人、猶太人、美國人。美國向這些恐怖分子提供任何條件可能都不足以換得美國人獲釋。」他說，FBI仍可能試圖解救人質，但代價高昂，最終恐釀更多傷亡。

美國總統拜登（Joe Biden）周三在白宮與猶太社群成員開會時承諾會透過各種管道全力救出人質，但無法詳述細節，「否則我就沒辦法讓他們回家來」。