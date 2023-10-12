民進黨新北市議員周雅玲遭控利用人頭帳戶向議會詐領助理費，詐領金額高達1359萬餘元，和其大妹被新北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。新北地方法院認為，周雅玲雖確實有利用人頭詐領助理補助費，但支出公費大於詐領所得，難以構成貪污。

另偽造文書部分，合議庭考量周雅玲與其大妹認罪，依偽造文書罪分別處8月、6月徒刑，緩刑3年，另需支付公庫各60萬、40萬。

檢方指控，周雅玲明知議員每人只能聘用公費助理6至8人，且每月補助費用總額不得超過24萬元，卻讓胞妹和5名親友擔任人頭助理，按月申請每月2至4萬元不等的補助費，自2009年至2021年4月間，12年來詐領1359萬6460元。

新北院審理時，周雅玲坦承偽造文書詐領補助，但她堅稱自己絕對沒有貪污，所得都用於公出。合議庭認為周雅玲確實有私聘親友從事議員助理的工作，且支出大於詐領所得，難以認定構成貪污。

偽造文書部分，周雅玲與胞妹坦承犯罪，合議庭依使公務員登載不實罪分別處有期徒刑8月、6月，均緩刑3年，緩刑期間應各支付公庫60萬元與40萬元。

周雅玲受訪稱「謝謝這兩年法院的調查，讓我的證人如實出庭，還我清白」，她一開始就坦承偽造文書，「我是爭執貪污的部分，我沒做的事情不會承認」，雖然稱不上是滿意判決，但也不會上訴。

周雅玲強調，這些詐領的費用絕對都是用在選民身上，且「支出絕對是大於拿到的」，對於浪費司法資源感到抱歉，也感謝司法還她清白，讓他的證人如實出庭，更感謝這一路走來選民的支持。