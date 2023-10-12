每個人面對感情的態度都不一樣，有些人喜歡熱情地和另一半相處，無時無刻都能感受到他的愛意，也有人個性比較冷淡，不常把「愛」掛在嘴邊。大陸星座專家「同道大叔」分享，處女座、金牛座和摩羯座面對感情時比較被動，如果對方不先主動拉近距離，他們也不會率先踏出第一步。

▎處女座

處女座的個性比較「傲嬌」，不管有多喜歡一個人，都希望能由對方主動向自己靠近、與自己聯絡，當對方不主動的時候，就算再怎麼想念、著急，寧願憋著一口氣，也不願先跨出第一步，這種彆扭的個性，導致處女座錯過了不少姻緣。

▎金牛座

金牛座個性較為自卑，提到「主動」就害怕，害怕被人冷落，也害怕被人拒絕，所以選擇封閉內心，就算再思念對方也不會主動聯絡，然而有時候只是自己想太多了，如果能勇敢踏出那一步，主動向心儀的人表達心意，才有和對方進一步發展的機會。

▎摩羯座

摩羯座不主動的原因就是「懶惰」，因為主動需要花費更多的時間和精力，但他們卻只想享受被愛的感覺，所以寧願憋著也不願邁出腳步，幸運的是，摩羯座很容易遇到「主動型另一半」，只是一直付出也是會累的，如果能嘗試改變，不那麼被動，或許能讓感情走的更長遠。