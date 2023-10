近年泰國BL劇席捲亞洲各地,其中以《Star In My Mind》走紅的Joong-Dunk,以渾然天成的CP感獲得廣大支持,這對戲裡戲外都相親相愛的甜膩CP,在粉絲們許願之下,也宣佈將第一次踏上寶島,將於11月下月舉辦粉絲見面會。

Joong擁有深邃五官,早在《2 Moons 2 the Series》已有戲劇演出經驗,他於2021年投入泰國知名影視企業GMMTV旗下,才將演藝重心擺在小螢幕;而眉清目秀的Dunk則是透過大學好友、同為GMMTV藝人Pond的居中介紹,同年被簽進同門。在試鏡時才首次見面的Joong-Dunk,從認識第1天起,當晚即開啟電話熱線,感情迅速升溫,成為無所不談的親密好友,至今雖才相識2年,卻認為彼此彷彿已有10年以上的好交情,還笑稱2人應是前世早已相識,今生再度重逢。

Joong-Dunk去年首次搭檔《Star In My Mind》便一拍即合,接著在公司精選8部電視劇拍攝延續特別篇的《Our Skyy 2》企劃,亦憑藉「Star In My Mind特別篇」穩坐甜蜜擔當。今年再度攜手浪漫校園愛情劇《Hidden Agenda》,Joong-Dunk越見純熟的演技展現,以及由輕吻進階的親密戲片段,更讓觀眾看得臉紅心跳,也使得全劇每一集播出都有必登Twitter趨勢的好成績,成為備受矚目的新生代CP潛力股。

「Joong Dunk 1st Fan Meeting In Taipei」見面會將於11月11日星期六下午4點在Legacy Taipei音樂展演空間(華山1914文化創意產業園區)舉行,門票將於10月21日(六)晚上6點5分於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣,票價分為NT.6600/5600/4600元,祭出掌心貼掌心一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利,更多活動相關資訊請洽主辦單位台灣無限娛樂臉書。