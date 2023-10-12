《單身租隊友1＋2》劇照。（浩詠國際提供）

《單身租隊友》為全能金鐘小天后Lulu黃路梓茵首度挑大樑演出舞台劇的處女秀，活靈活現演出劇中追求經濟獨立，兼差不斷卻遇到軟飯男的斜槓青年，角色的既視感讓Lulu黃路梓茵完美融入並獲得滿堂彩，續集的出演更讓她摩拳霍霍期待不已。

劇場喜劇女王Kim程鈺婷則是完美呈現了40歲未婚女子的婚育焦慮，放棄在愛情上尋找安定，轉而將目光投入房地產，驚覺房價高漲的震驚是否讓你似曾相似？以國民媽媽『秀娥』一角走紅的又仁 ，精彩詮釋出社會帶給同性戀者的枷鎖及搖擺於出櫃與不出櫃間，那追求愛情時的無畏及膽怯。

擅長以幽默手法深度剖析各類社會角色及議題的幽默鬼才導演楊景翔，在《單身租隊友》中真實呈現平凡如你我般的小人物，面對人生各階段需不斷跨越的門檻及不得不作出妥協的無奈; 伴隨著「成長痛」不斷摸索的角色們還好有超越家人存在的室友們一路相伴，劇裡各種稀鬆日常的生活課題及對話無一不讓所有戲迷心頭一揪：「這不就是在說我嗎？」