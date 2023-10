前總統府秘書長蘇嘉全2020年8月因姪子蘇震清涉SOGO收賄案,火速宣布請辭,現職為台灣日本關係協會會長。但其瑞典籍女婿又驚傳拒給付485元車資還痛毆計程車司機,導致司機斷了3顆半牙齒,司機事後提告,但所附驗傷單跟牙齒卻都不翼而飛,結果無奈被迫和解,毆打行為竟不起訴處分。PTT鄉民表示「賠3萬5植一顆牙都不夠」、「證物還能消失的喔?」、「岳父真夠力」、「民主之拳」、「人家是官,百姓只能吞啦!」

根據《ETtoday》報導,日前從檢方偵查終結公告,發現蘇嘉全瑞典籍女婿涉傷害罪不起訴。經調查,蘇嘉全長女夫婿喬洛濱(Robin Johansson),今年6月凌晨搭乘計程車於士林區中山北路七段下車,豈料,疑因車資問題與計程車司機起爭執,喬洛濱竟出拳猛揍司機,導致司機受傷,事後司機報警提告。該名受傷司機小愷(化名)受訪,起初說「我們用3萬5和解了」,但後來仍忍不住怒氣說出當天狀況。

小愷手指著嘴裡缺牙指出,6月5日凌晨在忠孝東路等客,1名外國人醉醺醺上車,他問「where are you going」,對方僅模糊說天母2字,但天母這麼大,也不知道該怎麼走,只好往天母圓環走,到了中山北路7段附近,對方則表示要下車。豈料,該名外國人未給付485元車資就想下車,他趕緊制止對方,但外國人卻打開錢包對他說「I do not have money」,但他看錢包內明明就有錢,小愷更無奈說:「我不能動手拿啊,不然就變搶劫!」

當時雙方僵持在車內,沒想到對方此時朝他臉連揮3拳,導致他牙齒斷了3顆半,只好眼睜睜看對方下車,他也立刻前往派出所報案,他與警方再回到現場發現人已不見。報案提告後,製作筆錄時對方不但不認動手,外國人的太太竟說「是你想搶劫,我老公才動手!」小愷強調「他190公分,我172公分,我腳還受傷怎麼可能搶劫他?」讓他氣得當下跟對方說「那我們不要談了」,他也將驗傷單、牙齒(證物)一併交給警方。

小愷9月15日他與胞兄到北投區公所進行調解,調解員竟對他說「你不可能拿多少錢啦!沒有驗傷單啊,頂多1萬而已」,胞兄詫異回「我們有附啊!」傻眼的是不僅驗傷單不見,連牙齒也不翼而飛。小愷認為從最初警方再到調解員,都是以「訴訟很長啊,要常跑法院喔、拿不到錢...」等話說服要和解,最後連提8萬8000元(假牙費及精神撫慰金)都被調解員砍到剩3萬5000元,兄弟倆都要工作賺錢,只好自認被白打接受和解撤告(檢方故予以不起訴)。媒體隨後撥打電話到喬洛濱公司詢問回應,但該公司則表示「目前沒有人可以回應這個問題」。

PTT鄉民表示「浪漫突擊」、「恐怖喔~我好怕」、「民進黨支持者快來回這篇」、「植牙就不止35000了」、「這家族又有人要在屏東繼續選立委喔」、「民主之拳誰能擋」、「3顆牙3萬,會不會太誇張」、「強盜罪還能和解,岳父真夠力」、「3萬5000一顆牙都不夠吧...」、「充滿台灣價值」、「不只吃案了欸」、「人家是官,百姓只能吞啦」、「民進黨執政日常」、「證物還能消失的喔呵呵」、「這就是被騙和解的!」