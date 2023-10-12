前總統府秘書長蘇嘉全2020年8月因姪子蘇震清涉SOGO收賄案，火速宣布請辭，現職為台灣日本關係協會會長。但其瑞典籍女婿又驚傳拒給付485元車資還痛毆計程車司機，導致司機斷了3顆半牙齒，司機事後提告，但所附驗傷單跟牙齒卻都不翼而飛，結果無奈被迫和解，毆打行為竟不起訴處分。PTT鄉民表示「賠3萬5植一顆牙都不夠」、「證物還能消失的喔？」、「岳父真夠力」、「民主之拳」、「人家是官，百姓只能吞啦！」

根據《ETtoday》報導，日前從檢方偵查終結公告，發現蘇嘉全瑞典籍女婿涉傷害罪不起訴。經調查，蘇嘉全長女夫婿喬洛濱（Robin Johansson），今年6月凌晨搭乘計程車於士林區中山北路七段下車，豈料，疑因車資問題與計程車司機起爭執，喬洛濱竟出拳猛揍司機，導致司機受傷，事後司機報警提告。該名受傷司機小愷（化名）受訪，起初說「我們用3萬5和解了」，但後來仍忍不住怒氣說出當天狀況。

小愷手指著嘴裡缺牙指出，6月5日凌晨在忠孝東路等客，1名外國人醉醺醺上車，他問「where are you going」，對方僅模糊說天母2字，但天母這麼大，也不知道該怎麼走，只好往天母圓環走，到了中山北路7段附近，對方則表示要下車。豈料，該名外國人未給付485元車資就想下車，他趕緊制止對方，但外國人卻打開錢包對他說「I do not have money」，但他看錢包內明明就有錢，小愷更無奈說：「我不能動手拿啊，不然就變搶劫！」

當時雙方僵持在車內，沒想到對方此時朝他臉連揮3拳，導致他牙齒斷了3顆半，只好眼睜睜看對方下車，他也立刻前往派出所報案，他與警方再回到現場發現人已不見。報案提告後，製作筆錄時對方不但不認動手，外國人的太太竟說「是你想搶劫，我老公才動手！」小愷強調「他190公分，我172公分，我腳還受傷怎麼可能搶劫他？」讓他氣得當下跟對方說「那我們不要談了」，他也將驗傷單、牙齒（證物）一併交給警方。

小愷9月15日他與胞兄到北投區公所進行調解，調解員竟對他說「你不可能拿多少錢啦！沒有驗傷單啊，頂多1萬而已」，胞兄詫異回「我們有附啊！」傻眼的是不僅驗傷單不見，連牙齒也不翼而飛。小愷認為從最初警方再到調解員，都是以「訴訟很長啊，要常跑法院喔、拿不到錢...」等話說服要和解，最後連提8萬8000元（假牙費及精神撫慰金）都被調解員砍到剩3萬5000元，兄弟倆都要工作賺錢，只好自認被白打接受和解撤告（檢方故予以不起訴）。媒體隨後撥打電話到喬洛濱公司詢問回應，但該公司則表示「目前沒有人可以回應這個問題」。

PTT鄉民表示「浪漫突擊」、「恐怖喔～我好怕」、「民進黨支持者快來回這篇」、「植牙就不止35000了」、「這家族又有人要在屏東繼續選立委喔」、「民主之拳誰能擋」、「3顆牙3萬，會不會太誇張」、「強盜罪還能和解，岳父真夠力」、「3萬5000一顆牙都不夠吧...」、「充滿台灣價值」、「不只吃案了欸」、「人家是官，百姓只能吞啦」、「民進黨執政日常」、「證物還能消失的喔呵呵」、「這就是被騙和解的！」