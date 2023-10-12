外來種生物入侵威脅台灣本土生態，新北市議員黃淑君今（12）日下午在議會質詢指出，新北市農業局2022年決算報告來看，病蟲害及入侵種防治作業落後，也未妥善規畫，導致危害面積擴大，甚至瀕臨絕種的棲地多數未納入補助。農業局表示，每年皆有委託專業團隊清除，林業署未將新北列入範圍而無法申請補助。

黃淑君表示，從審計報告中可得知，新北市對於外來種防治毫無研究，只是單純消化預算，並無系統性的檢討防治作業，像是綠水龍防治僅針對繁殖期，忽略空窗期防治作為，小花蔓澤蘭未於開花結果前清除，或清除後植株未妥善管理，恐擴大危害面積。

黃淑君說，紅火蟻防治經費年年編列近千萬元，但新北市全區防治圖面積從2020年5392公頃增加到2022年6068公頃，可見防治成效有限，如營建剩餘土方移動管制，並非農業局可規範的範圍，應跨局處更積極檢討行政作為。

她還說，外來種防治慢半步，地方生物多樣性維護也欠缺整體考量，一級保育野生動物如穿山甲、食蛇龜、柴棺龜及熊鷹，棲地位於新北市境內，卻未獲瀕臨絕種的生物棲地補助，如新北市境內整體實施重要生態給付地區種植水稻面積為69.19公頃，僅5.7公頃獲得補助，應加緊腳步調查後，報予中央協助保育工作。

黃淑君痛批，農業工作多需仰賴跨領域資源整合，新北市卻欠缺具體專業作業規畫，導致事倍功半，成效不彰，將影響環境永續的推展。她提到，板橋曾出現一級保育類鳥類黃鸝，讓不少民眾駐足拍照，應重新檢討政策規劃，讓生態環境與都市共存，如在都市建築窗戶加以規劃設計，避免鳥類被窗殺。

對此農業局解釋，林業署未將新北市列入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」實施範圍，因此無法報予中央申請相關補助。新北市整體友善、有機耕作整體面積約占耕地面積3％，高於全國平均值2％，且協助林業署推動「重要棲地生態服務給付」計畫，本年度申請案受理49案，呈現巨幅成長達277％。

外來種生物入侵威脅台灣本土生態，新北市議員黃淑君今（12）日下午在議會質詢指出，新北市農業局2022年決算報告來看，病蟲害及入侵種防治作業落後，也未妥善規畫，導致危害面積擴大，甚至瀕臨絕種的棲地多數未納入補助。農業局表示，每年皆有委託專業團隊清除，林業署未將新北列入範圍而無法申請補助。

黃淑君表示，從審計報告中可得知，新北市對於外來種防治毫無研究，只是單純消化預算，並無系統性的檢討防治作業，像是綠水龍防治僅針對繁殖期，忽略空窗期防治作為，小花蔓澤蘭未於開花結果前清除，或清除後植株未妥善管理，恐擴大危害面積。

黃淑君說，紅火蟻防治經費年年編列近千萬元，但新北市全區防治圖面積從2020年5392公頃增加到2022年6068公頃，可見防治成效有限，如營建剩餘土方移動管制，並非農業局可規範的範圍，應跨局處更積極檢討行政作為。

她還說，外來種防治慢半步，地方生物多樣性維護也欠缺整體考量，一級保育野生動物如穿山甲、食蛇龜、柴棺龜及熊鷹，棲地位於新北市境內，卻未獲瀕臨絕種的生物棲地補助，如新北市境內整體實施重要生態給付地區種植水稻面積為69.19公頃，僅5.7公頃獲得補助，應加緊腳步調查後，報予中央協助保育工作。

黃淑君痛批，農業工作多需仰賴跨領域資源整合，新北市卻欠缺具體專業作業規畫，導致事倍功半，成效不彰，將影響環境永續的推展。她提到，板橋曾出現一級保育類鳥類黃鸝，讓不少民眾駐足拍照，應重新檢討政策規劃，讓生態環境與都市共存，如在都市建築窗戶加以規劃設計，避免鳥類被窗殺。

對此農業局解釋，林業署未將新北市列入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」實施範圍，因此無法報予中央申請相關補助。新北市整體友善、有機耕作整體面積約占耕地面積3％，高於全國平均值2％，且協助林業署推動「重要棲地生態服務給付」計畫，本年度申請案受理49案，呈現巨幅成長達277％。

農業局表示，自發現綠水龍入侵後，積極辦理清除，每年皆有委託專業團隊辦理清除工作，針對繁殖期及空窗期皆有監測和移除，控制群族擴散，截至8月底前共移除1391隻，另小花蔓澤蘭於10月底開花前完成清除，並回收焚化銷毀殘株，目前已清除移除約16.2公頃。