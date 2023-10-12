2024總統大選「藍白合」將有重大進展，雙方幕僚14日將首度見面對談。對此，前立委郭正亮表示，若藍營還在想把政黨實力列入考量，就談不出方案，「真正準確的測量只有民調」，侯友宜只要敢說「11月10日做民調」，就算不舉辦辯論，柯文哲也不得不答應，那雙方就能談成程序：國民黨同意民調，比完民調，柯文哲幫藍營小雞站台。

郭正亮今(12日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，柯競辦總幹事黃珊珊昨拋出「10月底」的最後期限，若屆時未談成，柯文哲應該就會選到底，那就是14日見一次面，之後最多再見一次面。

但郭正亮指出，目前看來國民黨沒有任何方案，14日談的還是籠統的政黨合作，像是互相站台、立法院共推正副院長，看能不能找到政策交集，至於總統怎麼整合，還是沒有方案。

郭正亮也直言，中廣董事長趙少康在戰鬥藍記者會上說出「民調60%、政黨實力40%」，如果藍營每天還在想這樣，就不會有方案，2000年國民黨有五六百個縣市議員，但連戰總統選舉卻是第三名，政黨實力不一定能轉成總統候選人民調，藍營能贏下縣市長是因為候選人優秀，像侯友宜市長就選得很好，但這與選總統是兩回事。

郭正亮直言，「真正準確的測量，只有民調」，若把組織盤納入考量，只要占比超過5%，柯文哲就會認為沒勝算，任何比賽都要讓大家有機會贏，否則就不會參加；基於這種邏輯推論，郭正亮認為，「要有結果非常困難」。

但郭正亮也猜測，柯文哲唯一能接受的方案，就是侯友宜喊「11月10日做民調」，做完一翻兩瞪眼，那柯文哲也不得不接，因為侯有提出方案；雖然結果是不舉辦辯論，或是侯稱自己10月31日還沒完全展現實力，要改在11月10號再做民調，但柯文哲如果反對就會受傷。

郭正亮直言，如果藍營沒有方案，還是再繞圈子講政黨合作、立院合作、6千個位置隨你挑，這都沒有用，柯文哲不會這樣談，柯從頭到尾的邏輯就是「你要當正的，又不做民調」，中間提出辯論、7個修憲主張都是多的。

郭正亮總結，雙方只是在談一個程序，「國民黨答應做民調，做完民調之後，柯文哲也要幫藍營小雞站台」，現在能夠談的只能是程序，要談政治治理的實質太複雜。