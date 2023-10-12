iPhone 15系列新機上市一個月，部分熱門機型和顏色仍要等上數周才拿得到貨，但坊間通信門市已有5款iPhone 15悄悄降價，最多還可現省2千元，新機跌價主要與市場供需有關，因iPhone 15貨量和顏色較齊全，價格上有更大彈性空間，所以太早入手的果粉真的要捶心肝。

傑昇通信指出，目前入門款iPhone 15全系列價格均比蘋果官方訂價便宜，128GB破盤價28390元，比原價下殺1510元；256GB只要31690元，降了1710 元；最大容量512GB價格38190元，現省2210 元。

目前iPhone 15頂規版價格相對有撐，只有少數型號微幅調降， i15 Pro 256G藍色款小跌1010元；i15 Pro 1TB 版本也便宜1410 元。

據了解，iPhone 15的512G及128G版本價格鬆動，主要與市場供需有關，因其貨量和顏色較齊全，在價格上有更大彈性，通信門市才有降價空間。

快科技報導，華為Mate 60系列在大陸熱賣，衝擊iPhone 15價格暴跌，在通路商報價方面，i15 512GB黑色版價格只剩7880元（人民幣，約台幣34672元），比首發價便宜1119元（人民幣，約台幣4923元）。

這個價格甚至比上一代iPhone 14系列都要低不少，蘋果官網顯示，iPhone 14 512GB版本售價是8399元（人民幣，約台幣36955元）。