新北市國教輔導團與「Hahow 好學校」平台合作。（新北市教育局提供）

新北市國教輔導團今（12）日在秀朗國小召開112學年度第1次總團會議，宣布與「Hahow 好學校」一站式跨域人才學習入口平台合作，首波提供輔導團600位教師多形式、多媒介、多通路的線上學習平台，一年授權100堂線上課程，以改變教師專業成長新模式。

教育局副局長歐人豪表示，自主學習為終生學習的基底，新課綱強調探索自我，重視個人特質、興趣、能力，而多元的線上課程必能打破學習場域限制，就連教師專業成長方式也應有別於過去傳統的研習，而Hahow就是提供一種創新的學習模式。

國中國語文輔導團員林雯淑表示，AI世代教師須持續學習精進，但往往迫於忙碌的教師生活、緊湊的課堂教學，傳統式的研習，卻常常只能點到為止。使用了Hahow的線上學習課程，讓教師的進修增能，變的更加系統化、整體化、個人化，可以有系統地深入一門學問，還可以不限時空，完成學習，更可以根據個人吸收速度，決定影片長短，是人性化的專業進修方式。

教育局表示，將豐富的數位學習內容帶進校園，新北先從老師出發，當老師看見世界最新趨勢、聽見來自各地的故事，同時成為老師教學上的協助，期待輔導團老師成為新北教師與學生的榜樣，當老師愛上學習，深信孩子也會愛上學習、樂在學習。