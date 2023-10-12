以色列能源部長卡茨（Israel Katz）本週四（12）表示，除非交還被綁進加薩走廊的以色列人質，否則以色列不會恢復供應加薩走廊水電和燃料。並強調沒有人可以跟我們談道德。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）12日報導，卡茨在一份聲明中表示：「對加薩走廊的人道援助？在被綁架走的以色列人歸還之前，（我們）不會打開任何電力開關，不會打開任何水龍頭，也不會有燃料卡車進入加薩。」他補充說：「沒人可以對我們談道德。」

以色列軍隊對加薩走廊發起了持續而有力的軍事行動，回應對巴勒斯坦組織哈瑪斯對以色列領土發動的進攻。

這場衝突始於哈瑪斯發起了代號「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）的襲擊以色列，包括火箭發射和陸地、海上和空中的滲透，哈馬斯聲稱這是對佔據東耶路撒冷的阿克薩清真寺的襲擊以及以色列定居者對巴勒斯坦人日益增加的暴力行為的報復。

作為對哈馬斯行動的回應，以色列軍隊發起了代號「鐵劍行動」作戰，針對加薩走廊內的哈瑪斯目標展開了廣泛的空襲。以色列的回應還包括切斷對加薩的水和電力供應，進一步惡化了自2007年以來一直處於嚴重圍困下的生存條件。