新北市政府辦理樹林區保安陸橋拆除工程，將於10月13日、10月14日及10月20日、10月21日夜間11時起至翌日上午6時，進行大梁及墩柱拆除吊離作業，為確保施工人員和大眾安全，施工期間將封閉大安路及保安街一段交叉口，提醒民眾行經大安路雙向道路車輛可改由中山路2段及俊英街通行，行經保安街1段車輛可改由三多路及樹新路通行，施工期間若遇雨則順延。

養工處表示，新北改制升格以來，已拆除51座使用率低的人行陸橋，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序進行評估，由養工處、交通局及各轄區公所邀集民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，透過試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。

養工處指出，樹林保安陸橋拆除工程將分5個階段進行，屆時將封閉大安路及保安街1段交叉口，行經大安路雙向道路車輛可改由中山路2段及俊英街通行，行經保安街1段車輛可改由三多路及樹新路通行，其餘拆除階段僅使用部分車道及人行道施工，不會影響車輛通行。

養工處補充說明，施工期間共計6條公車路線將調整行駛路線，部分站位將暫停服務，現場公車站牌已張貼公告，並已提前通知公車運營單位，陸橋拆除後人行空間將變得更寬敞，通行也更為安全便利。

工務局長祝惠美強調，伴隨時代演變及人行環境的進步，陸橋使用率逐漸降低，樹林保安陸橋是新北升格以來拆除的第52座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估拆除作業，以改善人行環境並提升市容景觀。