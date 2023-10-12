以巴衝突已造成至少2名菲律賓公民喪生。一名菲籍護理師拒絕丟下年邁病患離開，最終慘遭哈瑪斯殺害；另一名菲籍遇害者原本即將成為父親，但他再也沒機會看到孩子出生。

耶路撒冷副市長哈山-納荷姆（Fleur Hassan-Nahoum）在社群平台X（前身為推特）上說，安吉琳（Angeline）是一位來自菲律賓的護理師，她當時正在集體農場照護年邁的病患妮拉（Nira）。

哈山-納荷姆說，儘管有機會逃離巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」（Hamas）恐怖攻擊，「安吉琳展現令人難以置信的人性與忠誠，暴力發生時留在妮拉身邊，最終兩人都被哈馬斯殘暴殺害」。

她讚嘆，安吉琳「在邪惡面前展現令人難以想像的高尚品德」。

LOOK: Deputy Mayor of Jerusalem Fleur Hassan-Nahoum shares a photo of Angeline, a Filipina nurse who died with her elderly patient amid the war in Israel.



📷Hassan-Nahoum/X pic.twitter.com/8gURUHYqk4 — Daily Guardian (@dailyguardianph) October 12, 2023

菲律賓外交部指出，以色列約有3萬名菲國公民，多數從事看護工作。另有137名菲律賓人住在加薩走廊（Gaza Strip）。

另一名遇害者卡斯特維（Paul Vincent Castelvi）的妻子將在年底前生產，但他被哈瑪斯殺害後，家人們自此失去唯一的生計來源。

ABS-CBN新聞網報導，卡斯特維5年前在以色列擔任看護後一直沒有回國，原本他們一家計劃12月返回菲律賓，讓父母看看屆時剛誕生的孫子。

卡斯特維的父親尼克（Nick）說：「他真的是唯一支持我們（生計）的人，還有他的兄弟姐妹、他的姪子們。如果給他一個機會，他真的希望讓我們過上好日子，所以他離開我們（到國外工作）。」

Paul Vincent Castelvi, a Filipino caregiver described by his family as their generous breadwinner, would no longer meet his first child after he was killed in Israel as it waged war against the Hamas militant group.



Read more: https://t.co/KpMn99t6ke pic.twitter.com/SDf2T6cdH0 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) October 12, 2023

赴以色列前，卡斯特維在沙烏地阿拉伯當了10年看護。

卡斯特維的母親莉莉娜（Lilina）說，卡斯特維和同伴躲避空襲時，還在跟妻子通電話，然後有人敲打防空洞，「當時是早上9點30分，那是他們最後一次通話」。

她表示：「上帝原諒我。為什麼會這樣？祢為什麼從我身邊奪走他？」

尼克說：「我籲請政府機構，如果可能的話，儘快把我們兒子的遺體送回家，這樣至少我們可以跟他待在一起幾天，他的妻子也能跟他在一起。」