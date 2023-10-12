出國旅遊是許多人放鬆的熱門選項之一。一位女子近日感嘆，她一生中不會想再去一次新加坡，因為當地無法隨意自在的抽菸，只能在規定的吸菸區抽菸，且一包菸換算下來要價新台幣400多元。貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛大讚新加坡是不吸菸者的天堂。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「有哪一個國家是你去了，不會想再去第二次的國家？為什麼？」，她的答案是新加坡，「因為不能隨意自在的抽菸」，當地一包菸要價新加坡幣17.8元，約是新台幣400多元，「每一口都很珍貴，而且只能在限定地區抽」，另外還有禁檳榔、禁口香糖等法規。

對此，許多網友紛紛回應，「真心覺得全世界的國家都該這樣禁止吸菸嚼檳榔」、「菸屁股是無法溶解消失極度反環保的爛東西，不抽菸的國度實在太棒了！」、「換言之，就是不吸菸者的天堂」、「沒菸沒檳榔，這國家也太棒了」、「這樣的話我想去新加坡欸，今天早上騎車，一個又在前面邊騎邊抽菸，他X的臭死了…心情超差」。

另外也有許多人分享個人看法，「柬埔寨，因為沒命再去第二次」、「韓國，那裡的人很沒禮貌」、「印度，去過一次不想再去，衛生環境真的有點差」、「北歐，我連續吃10幾天的鮭魚很想吐！」。

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