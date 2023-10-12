台灣麻將最大黨黨主席郭璽因自營的台南麻將館遭警方抄掉，2度發出直播影片，連名帶姓指控辦案警方毀損麻將館設備，有如紅衛兵、黑道行徑。台南市警方澄清，拆下麻將桌IC版是偵查過程必要手段。被數次點名的陳姓偵查佐認為無端遭公開汙衊，身心俱疲4度聲請心理諮商。

郭璽成立台灣麻將最大黨以倡導健康麻將為主，在全台各縣市經營9家麻將館，台南市北區的常青棋牌社警方認為是典型「掛羊頭、賣狗肉」經營賭博麻將，9月取締該館，查獲3名幹部在內的46名賭客，全案依照賭博罪移送法辦。

郭璽不滿警方偵辦，到案前即先在網路直播喊冤麻將館清白經營，斥責警方以辦案抹黑，公開點名偵辦的陳姓刑警與第5警分局長陳宇桓，拿出印有2人照片、姓名的牌子不斷重摔、凹折，抒發不滿，影片隨即下架。

郭男6日在律師陪同下到案說明，更在偵查隊辦公室大聲四處詢問「誰是陳XX」，但未與陳警碰面，他向警強調麻將是競技非賭博，撇清不知員工有私下參與賭博行為。

郭璽11日再度發出直播影片，指控警方在搜索時，毀損麻將館內設備，並恐嚇賭客招認。警方12日澄清扣留麻將桌IC版是偵辦必要過程，賭客請示檢察官後不予解送，並無恐嚇情事。

陳姓刑警表示，協辦此案件後被在網路無故多次遭公開妨害名譽，感到身心俱疲，4度聲請心理諮商，甚至輕度憂鬱，前往看身心科。

警方表示，該麻將館除涉嫌賭博外，是否有逃漏稅等其他違規，都將交給目的事業指館機關調查。