高雄醫學大學附設中和紀念醫院與台灣微軟、資拓宏宇國際股份有限公司，今(12)日宣布重大的跨界合作，共同組成「次世代AI醫療戰略聯盟」，以生成式AI、次世代醫療平台和數位賦能轉型等三大合作主軸，透過AI核心技術致力提供更智慧、更有效率、更人性化、高度敏捷韌性的醫療服務，開創高醫醫療體系的智能大未來。

疫情後出現醫護人力荒，而護理師平時工作繁瑣，尤其護理紀錄常須搜尋許多相關病歷資料，高醫大附設中和紀念醫院體系智能醫療推動辦公室，運用生成式人工智慧(AI)做成敘述性護理紀錄，讓護理人員減輕不少負擔，並在現場並展示如何利用生成式AI輔助護理師生成敘述性護理紀錄。

此外，高雄醫學大學董事長陳建志指出，作為南台灣重要的大學醫院及醫學中心，高醫附設中和紀念醫院一直是智慧醫療領域的重要引導者，希望能透過聯盟的成立加速智慧醫療研發成果產業化的進程，並帶動高雄智慧醫療產業發展與AI臨床落地應用，這是高醫療體系共同的使命，也是身為高雄一份子對未來的承諾。

高醫大附設中和紀念醫院院長王照元進一步說明，高醫附醫致力執行與推動友善職場，積極與戰略夥伴合作開發打造高醫次世代醫療平台，並推動數位轉型，將醫療照護流程與醫院管理流程轉化更具現代化、智能化、韌性化，整合多種醫療數據來源，輔助醫護人員做出更精準的診斷和輔助決策，提高醫療品質，同時改善病人就醫流程與效率。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，很高興與高醫共同打造混合雲的次世代智慧醫療資訊平台，橫跨醫務行政、醫療照護、醫療品質管理等領域，同時合作導入最先進的Azure OpenAI ChatGPT生成式AI技術，與臨床護理資訊系統進行整合，真正實現使用 AI賦能於人、AI Everywhere智慧醫院願景，進而提升醫護生產力、提高醫療照顧品質、提供更好的醫療服務體驗，造福更多人類。

聯盟以高醫醫療體系為出發地，期望為高雄地區的智慧醫療帶來新的動力，並為AI技術在醫療領域的應用開創新的可能性，未來希望能結合高雄其他醫療體系的力量，一同為高雄智慧城巿輸出國際而努力。