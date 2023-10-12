《富比世》雜誌與市場研調機構Statista日前公布「2023最佳雇主排行榜」，公開全球700家得分最高的企業，其中台灣有5家企業上榜，以宏碁的排名最高為145名，另外4家分別是華碩、微星科技、台積電與智邦科技。

《富比士》已連續7年針對全球最佳雇主進行調查及排名。今年以50多個國家、逾17萬名員工為對象進行相關問卷調查，評估所屬公司的社會責任、經濟績效、工作條件等項目。

「2023最佳雇主排行榜」上，在前20名幾乎由美國與歐洲主要企業霸佔的情況下，南韓三星電子不但是唯一一家亞洲企業，更連續第4年高居榜首。第2名是微軟，谷歌母公司Alphabet是第3名，第4名是蘋果，這3家都是美國公司。第5名則是義大利的法拉利。

在700家入榜的企業中，南韓有23家，較去年800家公司榜單的16家有所增加。但台灣則是從去年的6家上榜，縮水至5家。宏碁排名最高145名，較去年的221名大幅躍升，華碩163名、微星科技518名、台積電534名與智邦科技599名。