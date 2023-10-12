台北市於10月12日參加日本東京都主辦之「2023 危機管理會議（Crisis Management Conference 2023）」。（圖／北市消防局提供）

台北市於10月12日參加日本東京都主辦之「2023 危機管理會議（Crisis Management Conference 2023）」，由台北市消防局許志敏副局長代表出席，東京都知事小池百合子致歡迎詞。（圖／北市消防局提供）

台北市於今（12）日參加日本東京都主辦之「2023 危機管理會議（Crisis Management Conference 2023）」，由台北市消防局許志敏副局長代表出席，分享台北市地震災害準備措施，以深化國際合作交流。

危機管理網（Network for Crisis Management）係由日本東京都於 2001 年倡議建立亞洲主要城市的危機聯合機制，以共同應對都市所面臨挑戰，目前計有 14 個會員城市，每年輪流辦理「危機管理會議（Crisis Management Conference）」，台北市為創始會員城市之一，每年透過該網絡進行救災資訊聯絡、國際城市搜救訓練（IUSAR）和綜合防災訓練等合作活動，派員參加危機管理會議。此外，台北市亦曾於 1994 年、2005 年和 2021 年主辦過危機管理網會議，有效地進行防救災經驗交流及合作。

這次會議與會者包括台北市、曼谷、雅加達、吉隆坡、馬尼拉、首爾、新加坡、東京和新北市等 9 個會員城市，及布魯塞爾、加泰隆尼亞、德本等觀察城市，有柏林及雷克雅維克線上參與會議，首先由東京都知事小池百合子致歡迎詞拉開會議活動序幕，以「城市自然災害整備措施」為主題，包含「擬定災害整備計畫」、「地震災害準備措施」及「風災及淹水災害準備措施」等 3 項子議題，內容聚焦在制定全面且具體的災害整備措施，以因應極端氣候造成地震、風災及淹水等災害影響，台北市由消防局許志敏副局長代表，向各會與會員城市分享台北市地震災害準備措施（Preparedness for Earthquakes of Taipei City），介紹地震災害風險分析及整備措施，分享台北市近年來在災害防救所做的努力與成果， 同時在會議上誠摯邀請各會員城市踴躍參加明年由台北市主辦之「2024 城市網災害小組研討會」。

透過危機管理網各項合作，台北市持續與國際城市進行災害防救技術及經驗交流，讓城市間的伙伴關係更加密切，交流管道愈加暢通，進而提升城市災害防救合作地能，達成城市防救災聯防的初衷目標。