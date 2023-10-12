以「全台最有錢YouTuber」稱號聞名的超哥近日槓上曾拿下LOL世界冠軍的網紅Toyz，只因Toyz開箱超派炸雞意外拍到員工疑似將廢油倒進水溝，掀起全網熱議。原本超派炸雞祭出雞排優惠價試圖平眾怒，但效果不彰，且出事店家更遭開罰，超哥今（12日）終於認錯坦承欠缺風度與氣量，也向Toyz道歉。

超哥今日下午在臉書粉絲專頁發文，指出自己這段時間說到Toyz的相關文章內容太激動，「流於個人情緒的宣洩，方向偏離事情的本質」，形容超派炸雞像是自己的孩子，所以保護孩子時才會陷入慌亂，言行舉止都太超過，也自認種種行徑不那麼恰當。

對此，超哥直接向Toyz致歉，表示在看過對方的直播，當中提及很多觀點讓他能重新省思自己的不足；超哥在反省後也說，「就事論事就好，我的言行，欠缺風度與氣量」，明白做錯事就要立即認錯，承諾會深刻檢討、改進、成長，不再重蹈覆轍。

在超哥道歉文中，還附上一系列有關這起事件的貼圖、衣服，網友一看才發現不簡單，紛紛驚呼，「道歉還要割韭菜一波，超派」、「打不過就投降，超派」、「倒此一油，超派」、「負面行銷嗎？超派」。

原來昨（11日）超派炸雞臉書發文，以浪費社會資源、佔據新聞版面為由，宣布12、13日雞排優惠80元，每人限購一片，一天限量200片，回饋消費者；但被不少地區網友到現場直擊，根本沒多少人排隊，看起來不接受這種方式的「道歉」。