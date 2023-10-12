汐止「夢想嘉年華」藝術遊行將於周末登場，主花車以媽祖為創作構思。（汐止區公所提供）

汐止「夢想嘉年華」藝術遊行將於周末登場。（汐止區公所提供）

由「夢想社區文教發展基金會」創辦的「夢想嘉年華」，有世界最大華人嘉年華美譽，今年邁入第20屆，10月14日將隆重登場。今年20周年主花車「Twenty·傳奇」，是以台灣家喻戶曉的媽祖為創作構思，祈求國泰民安，風調雨順。

活動當天將有環保素材所創作的花車、人偶，還有日本 Bloco BARRAVENTO森巴鼓隊、巴西森巴女郎、汐止在地社區、社團等多達 40隊不同風格的遊行隊伍參與，將是場精彩、豐富、多元的視覺與心靈饗宴。