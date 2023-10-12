為避免道路頻頻挖掘施工造成民怨，台北市道路管線暨資訊中心推動「更新道路管制3年」政策，不過台北市議員耿葳12日在北市議會質詢時，指出興隆路3段在路面更新後本應管制3年，然而卻在3年間共施工挖掘7次之多，質疑北市府光說不練；對此台北市道管中心強調，管制期間若是遇上市政建設、搶修以及民生需求，還是會例外核准。

耿葳12日在北市議會工務委員會中質詢時指出，台北市文山區興隆路三段在2020年2月16日施做路面更新工程，當時北市工務局發布的新聞稿稱後續會「管制3年禁止挖掘」，然而在2020年1月1日至2022年12月31日的3年間，卻挖掘施工7次之多，質疑北市工務局的「3年禁挖」淪為空話。

對此，道管中心主任陳昭志表示，針對大型的計畫道路，只要新工處已經銑鋪，後續都會禁止管線單位去挖掘，且前一年就會對外公告，但禁挖3年的管制道路，若是遇上3種例外狀況，還是會核准施工，分別為搶修、市政規畫以及民生需求。

他指出，道路若是不及時搶修，會導致道路損壞越來越嚴重；而市政規畫由於工程仍有變數，因此也是及時施做；而若是有店家需要增設電力、水利，或是建案需要做五大管線的挖掘等民生需求，也會核准。