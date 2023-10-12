新客家文化園兒童遊戲區完工啟用，是一座多元、適性、親子共享遊戲空間。（高雄市客委會提供／林雅惠傳真）

新客家文化園兒童遊戲區完工啟用，是一座多元、適性、親子共享遊戲空間。（高雄市客委會提供／林雅惠傳真）

新客家文化園兒童遊戲區今天舉辦盛大完工啟用典禮，中央客家委員會副主委范佐銘、高雄市政府副祕書長陳盈秀等人和市民朋友及家長們熱鬧齊聚，以樂園派對方式共同為高市都會區融合客家意象兒童遊樂場揭牌，展現出對客家文化傳承的重視和支持。

副主委范佐銘表示，禾埕就是客家人農業時代曬穀的場所，大家一起聊天的地方，所以這個地方除了歡迎在地的幼兒園使用，也開放給所有的好朋友一起來玩，設施中有著客家文化的意涵，也可以從玩樂當中好好感受客家人的生活。

副祕書長陳盈秀表示，感謝中央客家委員會支持，及立法委員與在地議員的同心協力爭取，共同打造這座融入客家文化特色的遊樂場，為大小朋友留下滿滿的回憶，值得一提的是，此座遊樂場的命名以公開徵選方式進行，感謝市民朋友的參與。

高市府客家事務委員會主任委員楊瑞霞表示，此兒童遊樂區座落於森林中涼爽舒適，為陳家承建築師所規劃設計，由丞信營造有限公司施工，施作面積約1000平方公尺，以生態工法改善基地排水問題，將該區打造為「共融遊戲」場域，並結合園區既有雨豆樹群整體特色景觀，融入以客家菸樓、菸葉紋理、美濃漂漂河等意象轉換為樹屋、鋪面、吊橋等設計，讓兒童從遊戲中認識「客家農村」文化與「菸葉」歷史記憶具教育意函，打造多元、適性、親子共享遊戲空間。

此次啟用典禮於事前進行為期1個月的命名活動，命名期間民眾踴躍參與，經過第一階段委員評選及第二階段網民票選，最終以蔡幸娥小姐所命名的「愛河童盟新禾埕」脫穎而出，並於今日頒發獎金1萬元予以表揚！