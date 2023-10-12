埔里鎮101歲人瑞黃舜姿創作的「樹與鳥」畫作，去年參加水保署南投分署舉辦的繪畫比賽獲「最佳精神獎」。（水保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府和各鄉鎮市公所陸續發放重陽敬老禮金，據縣府統計，今年全縣共有112名百歲人瑞，最高可領2萬元。埔里鎮長廖志城12日親自發送鎮上7名人瑞敬老金，長輩看到鎮長親自送紅包笑開懷，甚至開心唱歌，活力滿滿令鎮長十分欽佩。

南投縣社會及勞動處指出，南投縣今年有112名百歲人瑞，其中南投市有34名百歲人瑞最多，可獲贈縣府1萬元敬老金、及各鄉鎮市公所發放1萬元敬老金；縣內65歲至99歲長者可領1000元敬老金，60歲至64歲原住民可領500元，全縣符合領取資格的縣民有9萬9000多人。

廖志城會同縣府社會及勞動處處長林志忠等人12日訪視埔里鎮上各百歲人瑞，並贈送敬老金，其中籃城里101歲人瑞黃舜姿，養生有道，曾當選過模範母親，10多年前在子女鼓勵下參加籃城社區關懷據點活動，儼然是模範生，跟著夥伴唱歌、跳舞、作畫等，其畫作去年參加水保署南投分署舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽獲「最佳精神獎」。

黃舜姿說，自己透過唱歌、跳舞、畫畫防止手腳和大腦退化，也能打發時間，她跟著社區關還據點的老師學畫10多年，越畫越有心得，最愛畫花、鳥圖，每當完成一幅畫作，就很有成就感，看到鎮長來看她，真的很開心。

廖志城說，長輩們活力滿滿，尤其是黃舜姿多才多藝，還會唱歌、跳舞跟畫畫，一定要跟他好好學習「活到老、學到老」、「要活就要動」的養生之道。