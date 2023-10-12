總統府前秘書長蘇嘉全的女婿、瑞典籍喬洛濱（Johansson Robin），今年（112年）6月4日凌晨2時20分，酒醉搭乘計程車，在天母圓環一帶下車，但喬洛濱並未支付車資，卻與司機發生口角出拳攻擊任姓司機，打斷任男牙齒，士林地檢署日前偵結，雙方以3萬5000元達成和解，任男撤回告訴，檢察官因而對喬洛濱做出不起訴處分。

39歲喬洛濱應訊時表示，當天已經喝醉，對於當日印象十分模糊，只記得他告訴司機載他回家，就會支付車資，但當天回家後發現手機不見，經由APP尋找手機，發現手機遺留在天母派出所，過去領回時，警察告訴他是司機撿回來的。

52歲任姓司機表示，3日晚間10時許，在忠孝東路四段203號前搭載外籍乘客到天母圓環一帶，凌晨2時許停在中山北路七段17號前，向他索取車資，即遭到外籍男子出拳攻擊，導致他臉部挫傷，牙齒脫落，事後發現車上有遺留一支手機，拿到派出所並報案，喬洛濱當天到派出所領回。

喬洛濱案發後與任姓司機進行調解，雙方以3萬5000元達成和解，任姓司機具狀撤回告訴，檢察官日前做出不起訴處分。

蘇嘉全女婿喬洛濱在台創業，經營香氛蠟燭公司Vana Living，成立半年就拿到台電的訂單。對此，喬洛濱表示經營符合台灣商業法規，自創品牌專注環保和生態永續。