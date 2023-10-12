台灣真的沒萊豬嗎？桃園日前爆發食品公司進口美國豬肉標示不實，中市81家下游餐飲業：包括六扇門、三顧茅盧、糕糕在尚等多家連鎖業者中鏢，台中市食安處日前一一到店家稽查追流向，也抽驗9件原料肉品，今（12日）報告出爐，皆未檢出萊克多巴胺。

桃園市「新興冷凍食品有限公司」及 新北市 「瑞騰國際公司」將進口的美國豬肉標加工製成豬肉片、豬梅花肉捲，產地卻標示成加拿大及英國販售，違反《食安法》；其中有重達1萬6744公斤違規肉品流向台中81家餐飲業者。

台中市食安處接獲桃園市衛生局通知後派員到店家稽查，違規肉品皆已用罄，也在六扇門4間分店、糕糕在尚豐原2間分店、西屯區桂林鐵板燒、北區三民路漢庭以及三顧茅廬忠孝店抽驗9件肉品檢驗是否含有萊克多巴胺？12日結果出爐，皆未檢出。此結果也讓因誤用美國混豬肉商譽受損的店家，有食安單位檢驗證實其使用進口肉品無食安疑慮。

台中市食安處說明，餐飲業者應妥善保存食材來源資料，並應適時請供應商提供肉品來源證明，且應確實將肉品來源國標示於菜單或明顯處，如查有不法將依違反食安法第25條規定處新台幣3-300萬罰鍰。