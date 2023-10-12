前海軍顧問郭璽在「麻將最大黨」的YouTube頻道上開直播，對立委馬文君、前海軍艦長黃征輝、前參謀總長李喜明都有各種批評，甚至軍事專家張競也遭到波及，郭璽指控張競「將台灣飛彈基地空照圖交給大陸情報報門」，甚至說「他不敢否認此事」。對這些指責，張競在臉書上表示，郭璽的說法，當作笑話聽聽就好，只能說是選舉到了怪事多。

中華戰略學會資深研究員張競表示，自己也是海軍出身，郭璽是學長，身為學弟本來不想多說什麼，但是郭學長最近的表現實在沒有一個學長的樣子，也使他發言愈來愈離譜。現在還把話題波及到自己身上，也只好出來講幾句。

對於郭璽指稱「送情報給中共國安部門」一事，張競笑著說：「我這位學長對資訊也太外行了，中共的官員沒有低能到這個地步。他說我把谷歌地圖印成紙本，再登門拜訪中共情報單位。這整段情節都過於搞笑。GOOGLE衛星影像解析度有限，再怎樣差勁的情報人員都不會拿來當資料，況且經過列印後，因為解析度會進一步降低，圖片細節會完全失真，也就失去任何價值。」

「再說，要傳送資料，一定要登門拜訪嗎? 網路上傳是不是更容易?還沒有圖檔失真的問題！這個人顯然活在石器時代，不知道現在早已是數位時代了。」

張競說，對於郭璽的這些指控，並非不敢否認，而是不值得回應，僅是因為當是笑話聽聽就好。

被問到近來自製潛艦的爭議，張競表示，潛艦當然重要，但是後續的經營與維護必須可靠，因此強調兩件事：一是尊重智慧財產權；二是必須有輸出許可，切勿用違法手段取得零件與技術，否則就算潛艦真造了出來，也毫無保障。

張競指出，像英國對我涉及潛艦輸出裝備與技術，各項輸出許可資料都相當透明，這就是開大門走大路，也表示倫敦扛得住北京壓力。相對上，雖然美國支持我潛艦國造案，但相關軍售或商售到目前為止，都未公開揭露，自然會引發關注。至於鬧到滿城風雨的GL公司是否有輸出許可，至少在英國政府網站所公佈資料中，還是難以確認，這都要接受各方檢視。