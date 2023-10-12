拉丁美洲友邦貝里斯、巴拉圭、聖文森及聖露西亞等四國共11位災害應變中心核心幕僚應邀來台培訓，並於今（12）日參訪新北市災害應變中心（EOC）。（圖／新北消防局提供）

我國拉丁美洲友邦貝里斯、巴拉圭、聖文森及聖露西亞4國11位災害應變中心核心幕僚，應財團法人國際合作基金會邀請來台培訓，於今（12）日參訪新北市災害應變中心，了解新北市的防災社區及應變工作推動，並參觀災害防救體系及全災型智慧化指揮監控平台，與新北做防救災經驗交流。

新北市災害應變中心分享各項災害應變經驗給拉丁美洲友邦來訪人員，包含災害管理資訊系統（EMIS）及全災型智慧化指揮監控平台（EDP）等，並說明新北市災害防救辦公室的組織、任務及運作機制。另亦分享「新北市強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」在推動社區與企業防災工作的成效。

新北市消防局長李清安表示，新北市近年來積極將災害防救應變能力及技術與國際接軌，建置全國最先進的雲端佈署決策儀表板，即時掌握各式勤務狀況及監控火災、颱風、地震、強降雨、複合式災害等多種情境。在接軌國際的同時，也將防災的理念融入地方社區及企業，透過積極輔導防災社區的培訓、演練及防災企業備忘錄簽署，提升及整合新北市災防量能。

李清安說，本次友邦參訪過程互動熱絡，各項防救災知識交流與經驗學習也互惠良多，有效增進彼此互動與交流，促進各國邦誼。