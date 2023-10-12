布萊克薛薛2017年創立YouTube頻道，因上傳影片自我調侃被誤認成外籍移工，趣味的經歷加上維妙維肖的模仿令他瞬間在網路上爆紅，至今在YouTube擁有43萬粉絲訂閱，去年與LULU和阿拉斯共同主持台北跨年晚會，近期走鐘獎即將舉行，他和阿拉斯搭檔負責紅毯主持，沒想到10日他突宣布不能主持，主辦單位現也宣布救火人選。

第五屆走鐘獎將於10月14日於高雄流行音樂中心舉行，星光大道主持人原本由布萊克薛薛和阿拉斯負責，10日布萊克薛薛緊急宣布：「不好意思事出突然，因至親身故等家庭重大因素無法出席，當天紅毯盛事主辦將會臨時替換主持人，Arase阿拉斯仍然會在當天陪伴各位，祝各位順利平安，也請仍然持續鎖定當天紅毯及典禮活動」。

12日走鐘獎粉絲專頁宣布接棒主持人：「在這個重要的關鍵時刻，拿拿摳挺身而出，接下重任，與阿拉斯攜手擔任第五屆走鐘獎星光大道主持人！」貼文一出，網友們留言表示期待他的表現：「謝謝拿拿摳」、「恭迎娘娘光榮返鄉！」、「拿拿摳+阿拉斯也是令人期待的組合」、「天啊，同學一起主持星光大道」、「拿董舌燦蓮花！」，拿拿摳是甜點師出身，YouTube頻道「厭世甜點店」圍繞甜點主題，接下走鐘獎主持棒後他分享粉專貼文表示：「我本來沒有很緊張，但看到這個就很緊張」。