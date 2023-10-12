宜蘭縣中山休閒農業區遊客服務中心今（12日）舉辦啟用儀式。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（中）大推冬山紅茶。（吳佩蓉攝）

宜蘭中山休閒農業區榮獲第一屆全國創新食農教育活動競賽特優。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣中山休閒農業區是全台第一個休閒農業示範園區，近年來遊客增多，縣府爭取800萬元經費，興建中山休閒農業區遊客服務中心，以提升服務品質；亦是首次採取公部門與非營利性組織合作模式示範點。今（12日）舉辦啟用儀式，縣長林姿妙表示，感謝大家用宜蘭人精神去打拚，期盼能提升溪南區休閒農業的觀光發展。

農業處說明，在地方團體、縣府、農業部三方合作，取得中山福德廟旁現址的國有土地使用權，規畫興建面積近48坪的遊客服務中心，縣府於2021年中旬完成設計並於同年底接續工程發包、2022年底竣工，同時農業部農村發展暨水土保持署台北分署為使服務中心環境更完善，並優化其週邊環境。

林姿妙表示，全國環境最美、沒有汙染、好山好水好環境的宜蘭，長期以來縣民用宜蘭人的精神去打拚，一起把冬山鄉的紅茶、幸福味及令人心曠神怡的悠閒感分享給更多人，一起拚出宜蘭的好觀光。

冬山鄉長林峻輔說，近幾年鄉公所挹注許多資源在觀光跟興辦建設上，像新舊寮瀑布的串聯、中山亭的修復等，讓平日增加很多遊客到此旅遊，相信遊客中心啟用，必如虎添翼，讓遊客更了解中山休閒遊樂區有哪些特產跟有趣景點，以服務更多遊客，也希望大家能一起維護宜蘭的天然美麗資源。

農業處指出，12至15日連續4天於中山休閒農業區，舉辦「中山柚見展新找茶趣」，遊客至各家業者消費滿300元，即可憑業者收據至服務中心兌換價值250元的柚香慕斯清潔劑1瓶，每天限量50名，一張收據換一份贈品，滿額贈送活動採不累積方式贈送。

另外服務中心為宣傳推廣，遊客於12至15日到服務中心指定美拍點拍照打卡按讚，並上傳臉書「宜蘭縣中山休閒農業區」，即贈送冬山紅茶茶杯一個，每天限量50個，贈送辦法依主辦單位現場公告為主。