民眾黨立委參選人蔡壁如（右4）上月穿競選衣服參加校園活動中心動土典禮，同框市長盧秀燕（左4），台中市議員施志昌痛批議員施志昌痛批「市府為藍白合無視行政中立」。（翻攝自市府網站）

台中市上月舉辦校園活動中心動土典禮，民眾黨立委參選人蔡壁如穿著競選衣服參加，還與台中市長盧秀燕同框，12日議會開會，議員施志昌痛批「市府為藍白合無視行政中立」。台中市法制局長李善植表示，因尚未公告為候選人，並未違反規定。

施志昌質詢指出，蔡壁如9月25日穿著印有「立委參選人」背心，出席大甲某國中活動中心動土典禮，更和盧秀燕同框，詢問市府此舉是否違反行政中立？教育局長蔣偉民表示，目前還不是競選期間。

施志昌質疑，只要在登記參選公告前，所有參選人都可穿著印有參選人之衣物進入校園與公務機關，國民黨為了藍白合不計一切代價，市府可無視行政中立。

民進黨籍市議員李天生也質詢，尚未登記候選人不在此限，就能不受行政中立法限制嗎。李善植則說，立法委員11月7日公告，蔡壁如目前身份為一般民眾，她進入校園不能說政府機關支持特定選舉活動，有違反行政中立法的疑義。李天生追問穿背心也可以嗎，李善植回答可以。

民進黨籍王立任詢問，社區餐會使用公部門經費，那參選人能否穿著競選背心參加。民政局長吳世瑋表示，去年公告後，有候選人穿著競選背心進入會場，公所人員會勸導脫掉競選背心，但若在11月7日前穿背心都沒有問題。

在金門大學擔任副教授的劉燈鐘有意披國民黨戰袍出征台中第一選區立委，但國民黨中央至今都尚未正式提名，劉燈鐘表示，在競選事務上謹守份記，不會進入校園干擾教學，蔡壁如已成立競選總部，大家都知道她要選，還做此舉動很奇怪。

蔡壁如團隊回應，我們認同臺中市政府市府的說法，也尊重局長的看法，非經公告之候選人，則無行政中立之問題。