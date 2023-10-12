美商化學大廠台灣科慕公司桃園觀音廠8月關廠後，執行廠區清理復原作業，今發生工安意外，外包商敲除反應爐內隔熱磚時整面崩落砸傷工人，釀2死1傷。對此，科慕公司表示，很遺憾其中2人搶救後仍宣告不治，另名承攬商員工目前傷勢穩定，公司心繫這3位工作人員及其家屬，當務之急是竭盡所能為家屬提供協助，也為其同事們提供支持。

科慕公司指出，今日9時10分在桃園市觀音區二氧化鈦生產廠的設備除役作業過程中，發生一起事故，2名在反應爐內部作業的承攬商員工被崩落的磚塊碎片砸傷，另有1人在反應爐內作業的承攬商員工因墜落而受傷。

科慕公司緊急應變小組和桃園消防隊急救人員第一時間抵達現場，並對3名承攬商員工進行現場救護，隨後被送往醫院治療。很遺憾其中2人在反應爐內部作業的承攬商員工因傷勢過重，搶救後仍宣告不治，而第3名承攬商員工經救治後目前則傷勢穩定。

科慕公司表示，公司心繫這3位工作人員及其家屬，目前的當務之急是竭盡所能為他們的家屬提供協助，也為其同事們提供支持。科慕公司也提到，自今年8 月1日起，觀音區二氧化鈦生產廠的產線已處停工狀態，目前在事件調查完成前，公司已暫停廠區內的反應爐除磚作業。