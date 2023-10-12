台南科學園區今年營業額首度超越竹科，成為全台營業額第1的科學園區，南科明年1月舉辦的集團結婚11日開放預先報名，因贈送高檔手機，在網路掀起高討論度，66對新人12日即額滿。

南科在台積電3奈米廠今年正式營運後，營業額大幅攀升，截至8月統計已達9320億元，小幅超越竹科，今年首度超越竹科。

南科舉辦集團結婚已有20年，過去並不踴躍，每年報名約20對新人，2022年起，報名的新人都贈送高檔蘋果手機，該年暴增為50對，2023年1月的集團結婚增加為60對，12日開放明年1月的集團結婚報名，限額66對，立即掀起網友關注。

在南科管理局公告中，參加的新人除了招待婚禮當天1桌午宴、新人專屬高額摸彩品、沙龍照1組與婚禮影像隨身碟外，最重要當屬每對新人可獲贈1支高檔手機，今年初婚禮中60對新人都衝著蘋果14代手機而來，明年是否提升為最新的蘋果15代，掀起網路高度討論。

南科管理局並未正面回應贈送的手機品牌，僅說明是智慧型手機，明年參加新人已有限額66對。11日剛公布，12日已額滿。