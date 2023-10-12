今(12)日，立委傅崐萁於立法院交通委員會質詢交長王國材，持續緊盯花蓮鄉親非常關心的重大交通建設「蘇花安」及「花東快」進度，要求交通部應積極推動縮短時程回應民眾期待。

傅崐萁表示，花蓮吉安鄉稻香平交道設計不良造成民眾險象環生，除了他爭取後確定要鐵路高架化之外，短期內必須馬上來改善遮斷器的移設及號誌調整，他也要求公路總局對於補助偏鄉原住民地區鄉鎮公所辦理的大眾運輸幸福巴士計畫已見成效，必須要持續且擴大推動，並加速款項撥付公所，以減輕鄉鎮公所動輒代墊款項的財政負擔。

「蘇花安」及「花東快」是攸關花東地區安全回家的路及醫療、經濟、觀光與地方發展的重大交通建設。(戴志揚翻攝)

交通部長王國材在答詢時表示，蘇花安目前原則上完成綜合規畫跟環境影響說明，待交通部審查完，預計年底會送環境部做環境影響評估審查，蘇花安預算則必須待環評通過後才會編列，目標121年完工。而針對花東快部分，預計明年初提出可行性研究報告!

「蘇花安」及「花東快」是攸關花東地區安全回家的路及醫療、經濟、觀光與地方發展的重大交通建設。傅崐萁說，台灣就這麼大，這條路早晚一定要做，「蘇花安」迄今尚未送環評，必須要加速進行。「花東快」現在重啟可行性研究於上一屆立委徐榛蔚提出花東快特別條例草案後換得，延伸從新城到台東174公里，多了26公里，經費也增加到2308億元，他提醒交通部今天不做，明天就會後悔，應該要積極推動。

「蘇花安」及「花東快」是攸關花東地區安全回家的路及醫療、經濟、觀光與地方發展的重大交通建設。(戴志揚翻攝)

傅崐萁又針對花蓮吉安稻香平交道跨距長達47.3米，常使用路人行經該路段時反應不及，困在管制區內險象環生，更常發生車輛與列車擦撞事故，危及列車與民眾的生命財產安全問題，要求交通部除了他成功爭取的花蓮-吉安鐵路高架化確定要做之外，短期之內攸關人命，也必須立即來移設遮斷器及調整號誌!

傅崐萁最後更表示，從噗噗共乘到幸福巴士2.0，花蓮縣全縣29條路線，由秀林、新城、吉安、壽豐、鳳林、豐濱、瑞穗、萬榮、卓溪及富里等10個原住民地區鄉鎮都有提案爭取公路總局補助來推動，以花蓮最南端富里鄉為例，從2020年底啟動到今年的6月31日止，路線涵蓋玉里、卓溪及富里，已累計3萬491人次搭乘，行駛13.2萬公里，解決偏鄉運輸已有成效，良好的政策必須持續且擴大推動，擴及跨縣市的偏鄉生活圈，並要加速款項撥付公所補助經費，以減輕鄉鎮公所動輒要代墊3個月款項的財政負擔。

交長王國材承諾，花蓮-吉安七個平交道他多次到現場看過確實危險，高架化已經納入花東雙軌電氣化修正，短期他指示鐵路局立即研議。針對幸福巴士撥款，公路總局陳文瑞局長表示會加速撥款程序，並先行撥款部分比例。