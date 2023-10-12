聽過這樣的習俗嗎？中國廣東一名年輕女子抱怨，房東得知她懷孕5個月後，立刻要求她退租，理由是「借死不借生」，因為房東按照合約規定，退還押金並支付違約金，女子只能無奈搬家，此事在網路引發討論話題。

綜合陸媒報導，房東知道女子懷孕5個月的消息後，毫不猶豫要她退租，因為要遵守當地的傳統習俗，儘管合約還沒到期，就急著要她搬走，並支付了1個月的違約金。

消息曝光後，掀起網友熱議，有一派人無法接受，「這房東是什麼年代的人啊？都沒搞懂是啥意思」、「碰到了一個迷信的房東，也真的無語了」、「這也太封建了吧」，不過也有一派人認為應該尊重，「不是格局是風俗，當地人很信這個的」、「退押金和違約金就沒啥好說了，不租也是他的權利」、「每個地方有每個地方的風俗，每個人有每個人的忌諱，理解吧」。

房東的理由是「借死不借生」。（圖／翻攝自微博）

事實上，中國農心有句房屋的俗語叫做「借死不借生，借婚不借嫁」，在農村對於借房或租房講究很多，街坊鄰居若遇到喪事，需要借房子，是可以把房子借出去的，一來是互相幫助，二來停喪寓意逝者仙去，有去的就會有來的，可能讓家裡人丁興旺，而棺材也被譽為「見棺發財」。

但是，對於借房生孩子，卻是斷然不可能，有些農村地區就連自己出嫁的女兒，都不能在娘家生孩子，有很多說法，有說法認為會導致家庭衰敗，也有說法是會把家裡的人丁帶走，造成人丁衰敗甚至絕戶，所以寧可停喪，也不借人生孩子，這樣的習俗直到現在，依然廣泛流行。

◎民俗說法，僅供參考。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

更多 CTWANT 報導