台北監獄林姓受刑人因無法參與明年1月13日的總統副總統及立委投票，提行政訴訟，台北高等行政法院認為「受刑人只是穿著囚服之國民」，裁定要讓受刑人投票。桃園市選委會對此表示，將和中選會一起依法抗告，並無其他評論。