裁定受刑人可以投票 桃選委會回應了 19:472023/10/12 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市選委會。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北監獄林姓受刑人因無法參與明年1月13日的總統副總統及立委投票，提行政訴訟，台北高等行政法院認為「受刑人只是穿著囚服之國民」，裁定要讓受刑人投票。桃園市選委會對此表示，將和中選會一起依法抗告，並無其他評論。 綠捷中壢延伸線交通部點頭 拚今年獲政院核定 沒在怕！侯友宜喊「不是沒辯論過」 樂觀看待幕僚會 科慕才關廠驚傳工安意外 2包商遭崩落防火磚砸死 #桃園市 #選委會 #北監 #投票 #2024立委選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲拋7大憲改政見挨批 民眾黨團籲綠營停止雙標 12:542023/10/12 政治 首見！受刑人爭總統大選投票權 法院裁定北監設立投票所 18:422023/10/12 社會 桃園全新社宅11／1開放申請 216戶預估超搶手 17:582023/10/12 生活 為響應國際女孩日！許淑華分享女高中生小故事發聲了 00:192023/10/12 政治 韓國瑜曝支持者怨「國民黨沒出息」！柯志恩認了揭1現況 08:132023/10/12 政治 自曝19年前曾與金溥聰交手！黃珊珊預告「必問題」 00:052023/10/12 政治 藍再講政黨實力必流局！郭正亮：侯敢講這句 柯一定答應 18:472023/10/12 政治 隔熱磚崩落2死1傷！科慕公司回應 當務之急是這件事 19:342023/10/12 社會 公所辦活動台上喊「凍蒜」挨轟 盧秀燕：非常不妥 15:142023/10/12 政治 法院裁定應在台北監獄設投票所 中選會這樣回應 19:582023/10/12 政治 綠營花蓮立委參選人提3政見： 長者免費裝假牙 13:572023/10/12 政治 2024年選舉受刑人可投票 法官裁定理由曝光 18:562023/10/12 社會 柯再出招！媒體人曝「繞不過的關卡」喊話侯：遲早要面對 10:452023/10/12 政治 桃捷施工到段落 舊永和市場周邊還路於民 11:452023/10/12 寶島 太扯了！外役監受刑人騎車外出 擦撞他車竟「酒測超標」 19:552023/10/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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