「久美小米倉圖書室」以話劇呈現動工儀式，邀請來賓進入「知識獵場」。（林業及保育署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣信義鄉久美部落職人以國產材打造「久美小米倉圖書室」，預計於2024年底完成。（林業及保育署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

林業及保育署南投分署為推廣國產材利用及傳承原民文化，偕台大實驗林管理處、南投縣信義鄉久美國小，邀部落職人以國產材裝修「久美小米倉圖書室」，12日下午在久美國小內舉行動工儀式，期待該圖書室成為學童攝取知識及傳承原民文化的重要場域。

久美國小親師生、部落族人、台大實驗林管理處及南投分署分署長李政賢等30餘人，12日出席「久美小米倉圖書室」動土儀式。期待優質的國產木材，打造具有原民特色的圖書室，讓部落學童能穿梭在書林中盡情獵取知識。

圖書室動土儀式由久美國小學童以話劇方式，呈現祖先對文化傳承的重視，及對子孫的陪伴，再邀請與會來賓進入「知識獵場」(小米倉)進行狩獵，盡情獵取書本中的知識，最後透過「燻肉」橋段，將山林知識經過燻烤產生煙，完備學童的能力，藉此培養部落學童對文化的認同感。

李政賢表示，小米倉對布農族而言，是相當神聖的場域，運用國產杉木進行圖書室的裝修作業，預計於2024年底完成，未來「久美小米倉圖書室」不僅是久美孩子的知識獵場，更是開拓部落孩子視野的場域 。