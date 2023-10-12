民進黨政府外交膨風大內、外宣不斷。國民黨立委鄭正鈐踢爆，我國與友邦巴拉圭共推的「台巴科技大學」計畫運作5年，但實體校舍至今連影子都沒看到。總統蔡英文曾喊，要讓台巴科成為拉丁美洲最好的科技大學；副總統賴清德出訪還宣揚與台巴學生互動。但巴拉圭僑界、民眾質疑建設不斷拖延、瀕臨破產，懷疑台、巴政府間是否有黑箱作業或利益問題，連校長都稱援建工程已名存實亡，成為引發當地媒體關注的醜聞。

「台巴科技大學5年校舍未動工，蔡政府凱子外交被當盤子耍？」鄭正鈐11日在臉書發文指出，我國與巴拉圭共同推動的「台巴科技大學」計畫運作了5年，但實體校舍至今連影子都沒看到，援助巴國的經費究竟去向何方？蔡政府沾沾自喜標榜的國際教育合作，難道只是一場自嗨的大內宣？蔡政府的「凱子外交」撒了大錢，還被當成「盤子」耍。

鄭正鈐提到，蔡英文在2022年參加首屆巴拉圭交換生結業典禮時，強調台巴雙方的目標，就是讓台巴科大，成為拉丁美洲最好的科技大學。賴清德訪問巴國期間，也大肆宣揚與「台巴科技大學」學生互動。但是「台巴科技大學」計畫運作了5年，實體校舍根本沒動工，蔡英文與賴清德難道完全不知情嗎？我們都非常支持國際教育合作，但必須落實推動，不能淪為自嗨的大內宣。

鄭正鈐表示，巴拉圭僑界反映，當地許多民眾質疑「台巴科技大學」建設不斷拖延，是瀕臨破產的計畫，甚至懷疑台、巴雙方政府之間是否存有黑箱作業或是利益相關問題，連台巴科技大學校長受訪時也表示，「大學援建工程已經名存實亡」。

鄭正鈐強調，「台巴科技大學」沒有實體學校的問題，也引起當地媒體關注，巴拉圭新聞電視台GEN，9月8日便在推特官方帳號貼出採訪報導。當地學生對於5年來學校建設始終未動工也表達抗議，自去年便陸續建立推特及IG帳戶，並以「#sedeuptp」作為標記，藉以引起關注，希望巴拉圭及台灣政府可以正視學校非實體化運作的現狀，盡速落實解決學校建設問題，不要再欺騙學生。