型男大主廚詹姆士除了主持工作外，近年來也經營YouTube頻道，內容以教學做菜和推薦各種美食為主，目前已累積123萬訂閱數，近日，他再次實測網友推薦讓泡麵更好吃的「都市傳說」，並一一給出評論和建議。

詹姆士這次實測5種網路上流傳的泡麵吃法，第一種是「辛拉麵+椰香乖乖」，雖然一開始他覺得是大挑戰，但嘗試後覺得辣度明顯降低，也有椰子微微香味，但不會改變本來味道，變成奇怪的口味，適合嚐鮮。

詹姆士實測網友推薦的泡麵吃法。（圖／取自詹姆士姆士流官方專屬頻道）

第二種是「維力炸醬麵+2顆蛋黃、蔥花、芥末」，他吃後說了一句「耐人尋味」，並解釋原本醬汁很濃郁，但加入蛋黃後變得沒這麼鹹，但味道還是飽和的，再加芥末整體又變成特殊的清爽感，他覺得嚐鮮可以，自己會想再多加點青菜，然後蛋黃只放一顆。

第三種是「統一肉燥麵+黑芝麻牛奶燕麥片」，他吃完覺得微妙，因為整個味道變不一樣，「這個太神奇了」，且甜味和油蔥不違和，適合吃膩同種口味時嘗試。第四種是「日式海鮮泡麵+辣椒、牛奶」，他認為這適合年輕人，「不是不好，是老人家不懂」，他覺得牛奶可以酌量放，對他來說就太濃太重。

最後是「日式泡麵+清酒、昆布」，詹姆士表示會多了清酒的米香味，加入的酒量可以因人而異。而看了詹姆士的實測，網友也紛紛留言推薦自己的獨特吃法，「可以試試排骨雞麵加阿華田，以前試過覺得味道還算不錯」、「很實用貼近生活的影片」、「真的很厲害，幫各種泡麵整骨」、「之前意外發現一個超奇怪但還不錯吃的，素飄香麻辣燙風味麵 + 1顆維他命C發泡錠，喝起來有點像泰式酸辣的味道」。