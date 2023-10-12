以色列總統赫佐格表示，全國不惜一切代價要改變以色列與加薩走廊激進組織哈馬斯之間的衝突現狀。

以色列上周六（7日）遭遇巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲後全面強力回擊，雙方交戰至周四（12日）進入第6天。以色列總統赫佐格周四在耶路撒冷召開國際記者會宣布，以色列正準備對加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯成員發動大規模軍事行動。面對美國、英國記者質疑對加薩地區平民持續轟炸的手段，赫佐格毫不客氣駁斥，甚至一度憤怒打斷提問並拒答。

《以色列時報》周四報導，赫佐格（Isaac Herzog）在耶路撒冷的總統官邸召開國際記者會表示，「我的國家正處於悲憤之中，幾乎每一個以色列家庭都受到這場悲劇波及。這會是一場針對哈瑪斯的作戰，漫長且持久，基本上這也是針對伊斯蘭國（ISIS）的持久戰。」

赫佐格向現場各國記者展示遭綁架的兒童與嬰兒的幻燈片。他說，在以色列南部發生的哈瑪斯血腥暴行之中，熬過二戰大屠殺的倖存者遇害，許多家庭全家遭屠殺且焚燒。

Herzog blasts media for not calling Hamas ‘terrorists’ and downplaying terror threat https://t.co/vwiKwcV6SA . Click to read ⬇️ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 12, 2023

赫佐格平時言談溫和，不過，面對外媒尖銳提問，他並未藏鋒。美國有線電視新聞網主播安德森（Becky Anderson）問及，以色列對加薩平民「集體懲罰」是「戰爭罪」，赫佐格答覆時音量明顯提高：「你毫不遲疑提出此問，我非常失望，你難道沒看見（以色列南部的大屠殺）嗎？各位全都看到慘況了。現在才開始冠冕堂皇討論戰爭罪，是嗎？真心要討論嗎？」赫佐格重申「以色列遵守國際法，按國際法行事」。

英國「第四頻道」（Channel 4）記者兼節目主持人弗雷（Matt Frei）提問時表示，對於赫佐格的回應頗感「困惑」，因為「你似乎是要加薩的百姓為哈瑪斯負責」。赫佐格聞言打斷弗雷提問並脫口而出：「恕我直言，倘若你家廚房有一枚飛彈，而且你想對我開槍，我獲准自衛嗎？現在狀況就是如此。」

弗雷後來又問起以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否應該負起阻止這場襲擊負起責任，赫佐格直接拒答，並說「我們正處於戰爭狀態，這個問題我完全不予理會」。