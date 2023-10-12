以色列上周六（7日）遭遇巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲後全面強力回擊，雙方交戰至周四（12日）進入第6天。以色列總統赫佐格周四在耶路撒冷召開國際記者會宣布，以色列正準備對加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯成員發動大規模軍事行動。面對美國、英國記者質疑對加薩地區平民持續轟炸的手段，赫佐格毫不客氣駁斥，甚至一度憤怒打斷提問並拒答。
《以色列時報》周四報導，赫佐格（Isaac Herzog）在耶路撒冷的總統官邸召開國際記者會表示，「我的國家正處於悲憤之中，幾乎每一個以色列家庭都受到這場悲劇波及。這會是一場針對哈瑪斯的作戰，漫長且持久，基本上這也是針對伊斯蘭國（ISIS）的持久戰。」
赫佐格向現場各國記者展示遭綁架的兒童與嬰兒的幻燈片。他說，在以色列南部發生的哈瑪斯血腥暴行之中，熬過二戰大屠殺的倖存者遇害，許多家庭全家遭屠殺且焚燒。
赫佐格平時言談溫和，不過，面對外媒尖銳提問，他並未藏鋒。美國有線電視新聞網主播安德森（Becky Anderson）問及，以色列對加薩平民「集體懲罰」是「戰爭罪」，赫佐格答覆時音量明顯提高：「你毫不遲疑提出此問，我非常失望，你難道沒看見（以色列南部的大屠殺）嗎？各位全都看到慘況了。現在才開始冠冕堂皇討論戰爭罪，是嗎？真心要討論嗎？」赫佐格重申「以色列遵守國際法，按國際法行事」。
英國「第四頻道」（Channel 4）記者兼節目主持人弗雷（Matt Frei）提問時表示，對於赫佐格的回應頗感「困惑」，因為「你似乎是要加薩的百姓為哈瑪斯負責」。赫佐格聞言打斷弗雷提問並脫口而出：「恕我直言，倘若你家廚房有一枚飛彈，而且你想對我開槍，我獲准自衛嗎？現在狀況就是如此。」
弗雷後來又問起以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否應該負起阻止這場襲擊負起責任，赫佐格直接拒答，並說「我們正處於戰爭狀態，這個問題我完全不予理會」。
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