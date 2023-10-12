林哲熹（左起）王渝萱、施柏宇擔綱第2集主演，對票房信心滿滿。（陳俊吉攝）

恐怖片《女鬼橋2：怨鬼樓》12日舉辦台北首映，導演奚岳隆和監製郝柏翔率主演群嚴正嵐、林哲熹、王渝萱、施柏宇、胡釋安，全員到場支持。星二代胡釋安的爸爸「胡瓜」快閃現身首映，這也是胡瓜在爆出「獨寵」樂天女孩熊霓的緋聞後首度公開露面。

先前胡釋安提到爸爸會包場，但今胡釋安笑回：「他目前好像還沒。」那爸爸跟姊姊會到場支持嗎？他則答：「爸爸不看鬼片但會來支持，姊姊會怕鬼就不來了。」後來胡瓜快閃現身電影院回應：「平常不是不看鬼片，是沒興趣看，今天來支持兒子。」那對兒子的表演有什麼期待嗎？胡瓜直言：「看完就知道了！」隨即沖沖離場進戲院。

第2集即將上映，心情如何？林哲熹表示：「不管會不會害怕鬼片的都值得進來看，這次劇情、特效全面升級，我們自己都看過了，都很滿意！」施柏宇則簡短回道「開心」。電影中飾演「遊戲小隊」成員之一的胡釋安直喊「很餓！」被林哲熹打趣虧「原來你對票房很飢渴！」首集女主角嚴正嵐出席首映特別表示：「《女鬼橋2》是我生子後首部拍攝的作品，當時我一邊脹奶一邊拍片，感謝劇組還安排了一間教室讓我可以擠母乳，真的非常貼心！」

《女鬼橋1》票房亮麗開出6000萬的成績，主演群對第2集的票房非常有信心。若是第2集破億有想怎麼酬謝粉絲嗎？主演林哲熹、王渝萱、施柏宇表示，破億就回到拍片現場吊鋼絲，3個人將還原片中在「大忍館」被吊起來的一幕。