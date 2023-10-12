台北監獄「監外自主作業」梁姓受刑人，於昨（11）日，在監外自作業中（工地），騎車機車外出，與他人車輛發生擦撞，路人目睹報警，經警察酒測，該受刑人「酒測超標」，被警方移送新北地檢偵辦，已被台北監獄帶回。

對此台北監獄表示，本監梁姓受刑人因強盜等罪遭判處12年10月，自2015年4月21日入監服刑，於2022年10月19日經法務部矯正署核准自主監外作業，並自同年月25日外出工作，平日作息及表現無異狀，並已符合假釋陳報規定。

台北監獄於昨11日13時45分許接獲協力廠商通知，梁姓受刑人於工地作業中午休息時間騎乘機車欲購午餐，但卻發生酒駕肇事遭警方查獲。北監獲悉後立即啟動調查及通報機制，並與警方保持聯繫，經查該起車禍無人傷亡，但梁員觸犯公共危險罪，除依法配合移送偵辦外，將停止其自主監外作業，並按監規嚴懲。

台北監獄平日再三嚴囑自主監外作業受刑人在外應遵守紀律，不得有飲酒等違紀行為，並於每日返監時實施酒測及安檢等措施。未來除持續審慎辦理自主監外受刑人遴選，將要求廠商應密切掌握受刑人作業動態，並加強不定時訪視及酒測抽檢，延續推動自主監外作業政策，以協助受刑人順利復歸社會。