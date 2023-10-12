為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，交通部在各地推出不同方案的「TPASS通勤月票」，但隨著使用的民眾越來越多，如今的預計支出已超越編列預算，交通部長王國材今（12）日承諾會找經費支應，確保月票能正常使用。

無黨籍立委趙正宇今日在立法院質詢王國材時提到，中央政府今年為「TPASS通行月票」編列了20億的特別預算，但TPASS上路後2個月內就賣出85萬張，且10月又新增了10個方案，目前的預算恐不足支應，若最後跳票會導致通勤族權益受損。

王國材坦承，依照目前的預估，TPASS通勤月票今年恐需要25億左右的經費，的確會超出原本的預算，將從其他地方找經費支應，將今年的預算缺口給補足，確保月票能正常使用。

桃竹竹苗通勤定期票TPASS本月剛上路，首周就有超過萬人設定，使用人次迅速突破8萬人次；花蓮TPASS推出後，也吸引許多偏鄉學生設定，尤其以南區的偏鄉學生使用率高；至於基隆的專屬TPASS即將在本月16日上線，只要花288元就可以無限搭乘基隆市內的57條公車路線與6處台鐵站點，預估將有上萬人受惠。