前民進黨雲林縣議員顏旭懋2021年涉嫌與藥腳利用漁船走私上億安毒入台，一審重判無期徒刑，經上訴後今(12日)宣判維持原判。粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」挖出綠媒過去一貫誤植作風，不只不提顏旭懋是民進黨，竟還在某些綠營民代名字旁冠上國民黨徽，直呼真的是厲害了民進黨。

法官痛斥，縣議員是代表縣民的民意代表，工作涉及眾人之事，本應以人民福祉為依歸，顏竟貪圖運輸毒品私利，嚴重侵害國民身體健康，嚴重背離選民期待。犯後態度惡劣，一審法官判顏男無期徒刑、褫奪公權終身。該案上訴至高雄高分院，維持原判，可上訴。

「有事國民黨，沒事還是國民黨！」誰把綠色變成噁心的顏色指出，顏旭懋走私安非他命被查獲，當然由民進黨操縱的媒體，很自然而然的又把民進黨三個字先拿掉，在新聞報導愛「嗜血標題」的慣性下當然也有雙標和例外。「不過以往綠媒的作風，他們喜歡的是『誤植』！」

誰把綠色變成噁心的顏色直言，人家只是把「民進黨」三個字拿掉罷了，綠媒直接把民進黨籍冠成國民黨籍，大秀「標題殺人」。「厲害了民進黨！」不只進口臭雞蛋毒萊豬，現在直接「進口」毒品，不知道這位前民進黨議員，走私還有沒有拿個漁船油錢補助？

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